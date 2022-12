Natale in alta Valle Varaita: a Genzana di Pontechianale il presepe diffuso in abiti alpini

CUNEO CRONACA - Si profila un inverno ricco e intenso in alta Valle Varaita, in provincia di Cuneo. La pista di Pineta Nord di Pontechianale nel weekend è sempre aperta: sono già iniziate le attività al campo base e i primi corsi di sci. Grazie ai residenti di frazione Genzana, a pochi passi dal centro, sarà visitabile fino al 15 gennaio il presepe diffuso, allestito lungo le vie del borgo, con pupazzi abbigliati alla moda alpina di pastori, angeli e la Sacra famiglia ad animare, con gli animali e il maestoso albero di Natale la via principale della borgata. Un piccolo gioiello locale inserito nel circuito dei "Presepi in Granda".

Il calendario degli eventi invernali organizzati dalla Pro loco di Pontechianale si apre venerdì 6 gennaio: in occasione dell'Epifania torna l'appuntamento per famiglie e bambini "La Befana viene a Ponte". Con gli animatori dell'Agenzia Acca e Wanderlust, al mattino (dalle 10) a Pineta Nord gare di bob, balli, distribuzione di tè caldo e premiazioni. Alle 14 ritrovo in piazza del municipio per il pomeriggio in compagnia della Befana: teatrino, animazioni, giochi, rottura della pignatta, cioccolata calda per tutti e una dolce sorpresa per i bimbi. Con la riapertura degli impianti sciistici di Pineta Nord, riparte anche la stagione della Scuola di sci Alta Valle Varaita, diretta da Sebastiano Faraudo. In calendario la Fiaccolata in notturna di fine anno (31 dicembre) e il trofeo Fredo Roux (gara amatoriale aperta a tutti) il 19 febbraio. Il primo gennaio la Scuola offrirà la cioccolata calda a tutti i bambini che parteciperanno alle lezioni. Info: 349-866 1486.

Altre iniziative sono promosse per le feste dai locali del paese: segnaliamo l'après-ski con dj del 26 dicembre alla Playa Alpina e, al Bar Monviso, l'apericena in musica del 30 dicembre, l'apericenone di Capodanno con dj, l'aperitivo a lume di candela del primo gennaio e lo Snow Party con dj il 5 gennaio. A concludere il calendario Pro loco sarà il 28 gennaio l'attesa terza edizione di "Scivolandia", la discesa delle più pazze slitte delle Alpi Cozie, con animazione a cura di Andrea Caponnetto e Serena Scaffardi e la musica di Johnny Manfredi (Movin' On). A seguire la festa continua al bar Pineta Nord. Gli equipaggi che vogliono partecipare con un loro mezzo possono prenotarsi (Whatsapp) al 349-6983469 e ricevere il regolamento dettagliato.