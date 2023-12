Natale a Limone: dalle escursioni notturne alla feste in piazza, il 30 la fiaccolata dei maestri di sci

CUNEO CRONACA - Limone si prepara a entrare nel clima natalizio con un cartellone eventi ricco di iniziative e manifestazioni per giovani e famiglie. Sabato 23 dicembre alle 17 al Grand Palais Excelsior ci sarà l’inaugurazione della mostra di cartoline d’epoca “Limun d’un bot”. L’esposizione resterà accessibile tutti i giorni dal 25 dicembre al’8 gennaio, dalle 16 alle 19.30. Ingresso libero.

Martedì 26 dicembre è in programma un’escursione con destinazione Punta Buffe (1518 metri). Un itinerario nel bosco, con dislivello di 500 metri e tempo di risalita di circa tre ore, in cui i partecipanti potranno raggiungere il punto panoramico di Punta Buffe, dove hanno inizio le piste del versante “Sole” della Riserva Bianca, ammirando lungo il percorso il faggio secolare di Tetti Maschetta accompagnati da guide escursionistiche locali. Partenza alle 9.30 con ritrovo in Località Fantino (zona campi sportivi); rientro nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Mercoledì 27 dicembre alle 17 nella Biblioteca Museo dello Sci ci sarà un incontro con Daniela Bottero e Nucci Caldera, che racconteranno storie e aneddoti sulla storia limonese e sulle tradizioni locali. Ingresso libero.

Giovedì 28 dicembre sarà organizzata un’escursione con le ciaspole in notturna con accompagnatore al Pian Madoro (1760 metri). Una camminata lungo un crinale panoramico, attraverso le borgate di Limonetto, per raggiungere la meta della gita: un appartato pianoro circondato da vette scialpinistiche. L’itinerario prevede un dislivello di 400 metri e una durata di risalita di circa due ore. Il ritrovo è fissato alle 18.30 al piazzale vicino alla Chiesa di Limonetto, mentre il rientro è previsto per le 22.30/23.00. Necessario essere muniti di pila frontale. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Venerdì 29 dicembre alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita la compagnia “Le Coraggiose Vernantine” porterà in scena la commedia “Indagini a 365 gradi”. Ingresso con offerta libera; il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa di Limone.

Sabato 30 dicembre alle 17 nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci l’autrice Paola Gula presenterà il suo romanzo “L’amaro in bocca” (Golem Edizioni). Ingresso gratuito, ma si consiglia la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite o tramite e-mail scrivendo a: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Nella serata di sabato 30 dicembre si terrà a Limone 1400 la grande Fiaccolata dei maestri della Scuola Sci Limone, che come ogni anno anticipa i festeggiamenti di Capodanno con uno spettacolo di grande impatto visivo. A partire dalle 20.45, a lato della partenza della seggiovia Morel, avrà inizio l’animazione a cura di Andrea Caponnetto e del suo team che accompagnerà il pubblico nell’attesa del suggestivo spettacolo del serpentone luminoso, che avrà inizio alle 21.15. I maestri di sci partiranno da Baita 2000 e, nella loro discesa, illumineranno con le fiaccole la pista della Cresta. Al termine, cioccolata calda e vin brulè per tutti gli spettatori.

Per celebrare Capodanno domenica 31 dicembre Piazza del Municipio accoglierà una grande festa realizzata in collaborazione con il media partner Radio Bruno. I festeggiamenti inizieranno dalle 22, con la selezione musicale dei dj Marco Skarica e Marco Marzi, che accompagneranno il pubblico fino al countdown di mezzanotte. La serata, poi, proseguirà con musica e animazione live fino a notte fonda.

Per iniziare il 2024 con una bella camminata tra le montagne innevate, lunedì 1° gennaio Limone propone una gita al tramonto con le ciaspole alla scoperta di uno degli scorci più scenografici e ricchi di storia di Limone: i Forti ottocenteschi del Colle di Tenda. Ritrovo alle 13.30 a Limonetto presso il piazzale degli impianti sciistici, rientro previsto per le 19. Il percorso prevede un dislivello di 450 metri e un tempo di risalita di circa due ore e mezza.Necessario essere muniti di pila frontale. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Martedì 3 gennaio grande attesa per il “Limone Light, music and fire”, appuntamento fisso dell’inverno limonese, quest’anno condotto dal poliedrico Andrea Caponnetto. A partire dalle 18.30 avrà inizio l’animazione musicale sulle piste del Maneggio, dove si potrà assistere alla fiaccolata dei bambini sulla neve, seguita dalle scenografiche coreografie dei maestri della Scuola Sci Limone. Dopo le evoluzioni sulla neve, il pubblico potrà ammirare il suggestivo spettacolo dei fuochi piromusicali, che vedrà l’esecuzione contemporanea e sincronica di brani musicali e fuochi d’artificio. Al termine, distribuzione di cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori. In caso di impossibilità allo svolgimento l’evento sarà rinviato a venerdì 5 gennaio.

Venerdì 5 gennaio Piazza Giovanni Boccaccio ospiterà la tappa invernale del Mercatino di Forte dei Marmi: dalle 8 alle 19 si potrà passeggiare tra le bancarelle degli artigiani e acquistare capi di abbigliamento, scarpe e accessori prodotti dell'eccellenza toscana.

Nella serata di venerdì 5 gennaio al Teatro Alla Confraternita si terrà il Concerto dell’Epifania “Nessun dorma”. Appuntamento alle 21 per ascoltare celebri melodie liriche alternarsi ai tradizionali canti di Natale, con la direzione artistica di Mirella Caponetti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2024, è in programma una ciaspolata al Monte Vecchio. Un percorso panoramico lungo il versante più soleggiato dell’altura che domina l’abitato di Limone, con 400 metri di dislivello e circa due ore e mezza di risalita. Ritrovo alle 9.30 in frazione Sant’Anna, rientro previsto intorno alle 15.30. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Sempre sabato 6 gennaio, al pomeriggio, animazione per famiglie nel centro storico con le “Befane in musica”. A partire dalle 16.30 intrattenimento musicale con gli artisti della street band Prismabanda e il Magic Bus e distribuzione di dolcetti e gadget a tutti i bambini.

Si ricorda che la pista di pattinaggio al Piazzale Nord, abitualmente attiva dal venerdì alla domenica, a partire dal 26 dicembre e fino al 7 gennaio resterà aperta tutti i pomeriggi, dalle 14.30 alle 19.00. Previste anche aperture serali, dalle 21 alle 23, dal 28 al 30 dicembre e l’1 e 2 gennaio. Info: 338 2398249.

Inoltre, durante le festività natalizie riparte la programmazione cinematografica presso il Cine-Teatro Alla Confraternita. Per rilassarsi dopo una giornata sulla neve, sono previste numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie in due turni, alle 18.30 e alle 21.