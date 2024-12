Natale a Boves e dintorni tra presepi tradizionali e meccanici, un viaggio nella Natività

ADRIANO TOSELLI - Continua, nella ex Confraternita Santa Croce di Boves, la grande esposizione annuale di presepi, a cura dell'Associazione «Il Bucaneve», con il supporto di numerose collaborazioni, tra cui il Comune, la Banca di Boves, il settimanale diocesano, la Parrocchia e la Pro Loco di Sant’Anna. La mostra sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche di dicembre e gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, oltre che il 1° gennaio e lunedì 6 gennaio. Per maggiori informazioni, è possibile telefonare alla Biblioteca Civica del Ricetto al numero 0171.391834 o al 0171.387747.

A San Lorenzo a Fontanelle è visitabile il presepe meccanico, che è stato nuovamente allestito, con l’aggiunta di altri presepi e di vestitini per bambini al battesimo. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio, dalle 14.30 alle 18. Sempre in frazione Castellar, nel cortile del ristorante «Da Toju», è possibile ammirare il tradizionale presepe, creato ogni anno con cura dal titolare, che include meccanismi, novità e foglie di granturco, in un’atmosfera davvero speciale. Questo presepe resterà allestito anche oltre l’Epifania.

A Mellana, il Santuario della «Vergine dei Raggi» invita a visitare il suo storico presepe ligneo, di origine alpina sud tirolese, risalente presumibilmente alla fine dell’Ottocento, recentemente restaurato. A San Giacomo, il presepe meccanico allestito nelle ex scuole elementari di Piazza Filippi sarà visitabile fino al 6 gennaio, dalle 14.30 alle 18. La famiglia Iozzi espone il suo bellissimo presepe provenzale da una finestra su Via Fratelli Giuliano, mentre il Circolo Pensionati di Piazza Borelli presenta un elegante presepe all’esterno, visibile dalla finestra.Adriano Toselli

(Foto di Michele Siciliano)