Natale: diventiamo più consapevoli del mondo, del nostro corpo e del rapporto con gli altri

CUNEO CRONACA - "Lettera di Natale...indirizzata a chi - se c'è - porta regali all'umanità. Siamo reduci da un periodo molto difficile, anzi ancora non ne siamo fuori. Non vogliamo nuovi dispositivi elettronici o attrezzi per la ginnastica domestica. Vorremmo invece più consapevolezza...

del mondo: stiamo così male perché l’abbiamo troppo inquinato, e abbiamo permesso a virus sepolti nelle foreste di uscirne e aggredire noi;

dei rapporti tra noi: siamo un’unica umanità, con caratteristiche genetiche unitarie, e il male fatto a te si ripercuote comunque su di me;

del nostro corpo: non sappiamo che cosa veramente serva a farlo stare bene...

della nostra mente, per non essere più infantili e dipendenti, per avere dignità e salute, per evolvere in pace e benessere universali.

Sappiamo che queste qualità sono già dentro di noi: a "te" chiediamo il dono di farcele comprendere".

Mario Frusi, Noosoma di Cuneo