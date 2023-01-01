Nasce il Teatro dei Suoni: Costigliole inaugura uno spazio per le famiglie con 5 domeniche di spettacoli

CUNEO CRONACA - A Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo, apre le porte un nuovo spazio dedicato allo spettacolo dal vivo per le famiglie: il Teatro dei Suoni. Il teatro propone la sua prima rassegna teatrale, pensata per bambine, bambini e adulti che desiderano condividere il piacere del teatro, riscoprendo il valore della scena come luogo di incontro e partecipazione.

Da gennaio a maggio 2026, cinque domeniche di spettacolo animeranno il nuovo teatro, ospitato nell’ex Cascina Sordello all’interno del complesso di Palazzo Sarriod de La Tour. Un edificio storico che torna a vivere come spazio culturale e family friendly, pronto ad accogliere famiglie e piccoli spettatori in un ambiente stimolante e creativo.

La rassegna nasce in collaborazione con Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare riconosciuto dal Ministero della Cultura, e rientra nel progetto Corto Circuito, che sostiene la diffusione dello spettacolo dal vivo nei piccoli comuni e nei contesti territoriali decentrati. Grazie a questa collaborazione, Costigliole Saluzzo entra per la prima volta nel circuito regionale con una proposta dedicata alle famiglie, ospitando cinque compagnie professioniste italiane che porteranno in scena linguaggi diversi, tra teatro, danza, musica e circo contemporaneo.

Accanto agli spettacoli, la rassegna propone un ciclo di laboratori gratuiti, uno per ciascun titolo in cartellone, condotti direttamente dalle compagnie. I laboratori si svolgono il sabato pomeriggio precedente la replica e sono pensati come un tempo di gioco, ascolto e sperimentazione: movimento, voce, ritmo ed esercizi di immaginazione permettono a bambine e bambini di avvicinarsi ai linguaggi della scena in modo attivo. Un’occasione per prepararsi allo spettacolo, ritrovando poi, la domenica, suggestioni ed elementi già esplorati insieme.

Il Teatro dei Suoni nasce all’interno dell’ex Cascina Sordello, oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Misura M1C3 “Attività dei Borghi Storici”, che ha restituito alla comunità un nuovo spazio dedicato alla cultura, all’incontro e alla partecipazione. La rassegna è curata da La Fabbrica dei Suoni, cooperativa sociale che utilizza l’ascolto e la dimensione sonora come chiave educativa e culturale. La programmazione non è a tema musicale, ma porta con sé uno sguardo educativo attento ai tempi, alle relazioni e alla qualità dell’esperienza culturale condivisa. Come sottolinea il presidente Mattia Sismonda, «questa rassegna non è costruita attorno alla musica, ma conserva un richiamo al linguaggio dell’ascolto che orienta il nostro modo di progettare attività per bambini e famiglie. È parte della nostra identità educativa e culturale».

Il calendario degli spettacoli si apre domenica 25 gennaio 2026 alle ore 16:30 con L’Omino del Pane e l’Omino della Mela dei Fratelli Caproni, pensato per bambini dai tre anni in su e le loro famiglie. Il laboratorio, previsto il sabato precedente, trasforma pane e mela in un viaggio comico nel mondo del cibo, dove minuscoli personaggi svelano ai bambini segreti e meraviglie degli alimenti. Domenica 22 febbraio sarà la volta di Talento di Aldes / Aline Nari | We Speak Dance Kids, un racconto poetico sulla scoperta di sé attraverso danza, voce e immagini, rivolto ai bambini dai sei anni e alle famiglie. Il 29 marzo arriva I Musicanti di Brema di Teatrop / Teatro Instabile, dove quattro animali in fuga formano una banda musicale tra amicizia e coraggio, con musica e immagini create nella sabbia, per bambini dai quattro anni in su. Domenica 26 aprile Ouverture des Saponettes, un concerto per bolle di sapone a cura di Studio Ta-Daa!, trasforma aria e luce in un’esperienza magica per tutte le età, mentre la rassegna si chiude il 24 maggio con Circolo Popolare Artico degli Omini / Fondazione Sipario Toscana, che racconta le avventure di due cacciatori artici tra Groenlandia, amicizie improbabili e immaginazione, rivolto ai bambini dagli otto anni e alle famiglie.

Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro dei Suoni di Palazzo Sarriod de La Tour, ingresso lato Piazza Generale Dalla Chiesa. I biglietti sono gratuiti per i bambini sotto i due anni, costano 5 euro dai 2 ai 14 anni e 7 euro dai 15 anni in su. I laboratori sono gratuiti e le prenotazioni per spettacoli e laboratori possono essere effettuate online a partire da lunedì 19 gennaio sul sito www.lafabbricadeisuoni.it. Il calendario completo della rassegna è consultabile su piemontedalvivo.it/agenda.