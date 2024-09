Nadia Carena subentra a Giulio Tiraboschi come responsabile di sede al Cfp Cemon di Mondovì

SERGIO RIZZO - Giulio Tiraboschi, che dal 2014 ha guidato con impegno e professionalità la sede di Mondovì, conclude con il mese di agosto la sua carriera al Cfp Cemon, iniziata come responsabile ai corsi e così saluta i colleghi: “Un grazie al Cfp per questi anni che sono stati una bellissima avventura dove si sono realizzati tanti miei sogni. Un grazie grande a tutti i colleghi che mi hanno supportato e incoraggiato a sognare”.

Un operato che ha lasciato un’impronta indelebile al Cfp Cemon, contribuendo al successo e alla crescita della sede monregalese. Al suo posto subentra Nadia Carena, ingegnere con una solida esperienza nel campo della progettazione ecosostenibile e della sicurezza sul lavoro e un’esperienza come amministratore locale a Ceva.

Nadia Carena è un volto noto al Cfp Cemon, dove dal 2011 fa parte del corpo docente, accompagnando numerosi giovani nel loro percorso formativo e tenendo corsi specialistici per aziende e professionisti. “Sono orgogliosa di continuare la collaborazione con il Cfp in questo nuovo ruolo. Il Cfp è in continua crescita sotto il profilo dell'offerta formativa, dando un servizio indispensabile per le famiglie, le aziende e gli studenti in obbligo di formazione.

Nuove sfide ci attendono, in particolare rendere il nuovo campus un centro di riferimento per la formazione professionale, non solo a livello territoriale, ma anche nazionale e internazionale, aprendo sempre più le porte agli studenti e docenti di tutta Europa. Una grossa attenzione verrà anche dedicata alla transizione ambientale, energetica e digitale, di cui il Cfp Cemon sarà esempio di “best practices” per il territorio, come già dimostra ad esempio la recente nascita della sua comunità energetica.

Ringrazio il Presidente Cinzia Gonella e il Direttore Generale Marco Lombardi per la fiducia accordatami, i Direttori di sede Simona Giacosa e Cristina Ballario e il mio predecessore Giulio Tiraboschi per il prezioso insegnamento e la collaborazione in tutti questi anni. Infine, ringrazio anche il precedente Direttore Generale Mario Barello per avermi accolta anni fa al Cfp e tutto lo staff del Cfp, per il lavoro svolto e la proficua collaborazione. Il Cfp sarà sempre più un luogo di accrescimento professionale, di confronto e passione".

Il Direttore Generale del Cfp Cemon, Marco Lombardi, così dice: “Un saluto al nostro Giulio per i tanti anni con noi e la dedizione con la quale ha svolto la sua mansione. Un grande benvenuto a Nadia Carena, un direttore nuovo ma che ha moltissimi anni di esperienza nel mondo della formazione come docente, e che si è sempre dimostrata all’altezza di importanti ruoli. Sono sicuro che la sede di Mondovì, insieme al suo campus, potranno crescere molto nei prossimi anni".

Sergio Rizzo