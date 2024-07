Musiche da Oscar tra i pendii di Prato Nevoso per il 44esimo Concerto di Ferragosto

CUNEO CRONACA - Giovedì 15 agosto appuntamento aperto a tutti con la 44esima edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto. L'evento si terrà a Frabosa Sottana, in località Balma Alpet, lungo la strada che conduce al Rifugio Balma con l’esibizione dell’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo che proporrà colonne sonore di John Williams, entrate nella leggenda del grande cinema internazionale. Il concerto sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai 3 a partire dalle ore 12.45. Il concerto è a ingresso gratuito.

«Da quasi mezzo secolo una prestigiosa occasione per promuovere le montagne piemontesi in tutta Italia grazie alla Rai», sottolinea l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo. Anche quest’anno, infatti, il Concerto di Ferragosto dell’orchestra Bruni di Cuneo sarà trasmesso in diretta tv su Raitre grazie al Centro produzione di Torino.

«L'abbinamento di musica classica e montagna, con l'ascolto dal vivo, in uno splendido scenario alpino, delle più celebri pagine lirico-sinfoniche ha suggellato il successo della manifestazione con un'affluenza ed una partecipazione di pubblico che è andata crescendo negli anni - rileva l’assessore Gallo - rivelandosi un format collaudato di promozione a livello nazionale dell’immagine del Piemonte e delle sue montagne. Per questo anche stavolta sosterremo con Fondazione Crc, Camera di commercio, Atl e Provincia di Cuneo l’evento, convinti che sia la chiave giusta per arricchire il turismo locale e, in particolare, quello delle vallate alpine cuneesi che a turno ospitano il Concerto».

Tra l’altro questa edizione – la quarantaquattresima da quando nel 1981 si tenne il primo concerto da un’idea del violinista Bruno Pignata – si presenterà in una versione inedita rispetto al passato: il maestro Andrea Oddone, che torna a dirigere l’Orchestra di Cuneo per l’evento di Ferragosto, ha deciso di puntare sulle musiche da Oscar. Così tra i pendii di Prato Nevoso risuoneranno tra le altre le note di Indiana Jones, Star Wars, Superman, grandi successi al cinema firmati da John Williams.