Musica d'autore a Cuneo: il quartetto "Ance, fenomeno in accumulo" con fisarmoniche e clarinetti

CUNEO CRONACA - Domenica 9 febbraio, alle 16:30, terzo appuntamento della XXI rassegna di Incontri d'autore con il quartetto “Ance, fenomeno in accumulo” composto dai fisarmonicisti Roberto Caberlotto e Gilberto Celeghin e dai clarinettisti Beatrix Graf e Marco Melilli, nello Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15, a Cuneo.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Crc, della Fondazione Crt, Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.

“Ance, fenomeno in accumulo”

Roberto Caberlotto fisarmonica

Gilberto Celeghin fisarmonica

Beatrix Graf clarinetto

Marco Melilli clarinetto

Roberto Caberlotto Racconto d’autunno

Johann Sebastian Bach Concerto in la minore BWV 593

Allegro, Andante, Allegro

Ennio Morricone The Mission Suite

Yann Tiersen Il favoloso mondo di Amelie Suite

Astor Piazzolla Due tanghi: Oblivion - Novitango

Francis Poulenc Sonata per clarinetto e pianoforte: Presto, Andante, Vif

Roberto Caberlotto Onde

Duo dissonAnce: Roberto Caberlotto e Gilberto Celeghin. Entrambi diplomati con il massimo dei voti e la lode in fisarmonica classica presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze e il loro nastro di partenza è datato 2005. Hanno scritto per loro Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Francesco Schweizer, Fabrizio De Rossi Re, Andrea Talmelli, Mario Pagotto, Tiziano Bedetti, Gianmartino Durighello, Massimo Priori, Lorenzo Fattambrini, Riccardo Riccardi, Daniele Venturi, Rolando Lucchi. Per un breve periodo si sono esibiti con il nome “The Italian Accordion Bros”, e ora sono tornati alle origini come Duo dissonAnce, per giocare con le parole sulla loro fonte sonora.

Beatrix Graf nasce in Svizzera dove si diploma in clarinetto e didattica dello strumento alla Hochschule der Künste Bern, nella classe di Ernesto Molinari. Si trasferisce in seguito a Londra per perfezionarsi al Royal College of Music (RCM), ottenendo il Postgraduate Diploma in Advanced Performance; riceve inoltre il premio Stephen Trier Award dal Royal College of Music per il clarinetto basso ed il Marjorie&Dorothy Whyte Memorial Award.

Musicista versatile, tiene concerti in diverse formazioni in Inghilterra, Svizzera, Germania, Grecia, Italia, Slovenia e Spagna, negli Stati Uniti e nell’America del Sud, dove collabora al clarinetto basso con l’Orquesta Filarmónica de Santiago de Chile. In alcune occasioni si esibisce anche come solista. Nel 2006 è finalista nella ‘Concerto Competition’ del Royal College of Music.