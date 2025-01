Musei di Saluzzo: boom di visitatori nel 2024 (+20%) con le grandi mostre e i nuovi progetti

CUNEO CRONACA - Sono stati 44 mila 247 i visitatori del sistema dei Musei saluzzesi nel corso del 2024. Rispetto al 2023 c'è stato un incremento di 7473 ingressi, pari ad un balzo del 20,32 per cento. A fine dicembre 2023 gli accessi erano stati 36774. Gli ingressi comprendono i tagliandi venduti alle biglietterie, gli omaggi, le scolaresche e le tessere come "Abbonamento musei". "Mu.sa - Musei saluzzesi" è il circuito formato dalla Castiglia con i musei della Memoria carceraria e della Civiltà cavalleresca, il Museo civico di Casa Cavassa, la Torre civica con la pinacoteca "Matteo Olivero" e Casa Pellico.

L'impennata è stata effettuata, in particolare, grazia alla Castiglia, dove a fine 2023 si sono registrati 16 mila 758 ingressi che sono diventati 12 mesi dopo ben 27 mila 304, cioè +10 mila 546 persone, pari all'aumento del 62,93 per cento in un solo anno. La "spinta" è giunta dall'allestimento delle grandi mostre fotografiche con scatti e autori di livello internazionale: ad ottobre del 2023 è stata inaugurata la prima intitolata "Fotografia è donna. L'universo femminile in 120 scatti dell'agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi" che si è chiusa a marzo 2024. Un anno dopo è stato tagliato il nastro per la seconda “Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole” con circa 100 scatti del famoso fotografo. La conclusione è prevista per marzo 2025. Entrambe le esposizioni sono state organizzate ed allestite in collaborazione con la Fondazione "Artea" e con numerosi altri partner, istituzioni e sponsor.

Inoltre, nel 2024 Casa Cavassa ha accolto 13 mila 852 persone, Torre civica e pinacoteca 2082 e Casa Pellico (il sito più piccolo e con meno aperture) 1009. I numeri offrono un'istantanea dei periodi con più accessi, cioè della stagionalità delle visite turistiche in città. I mesi con maggiore afflusso sono maggio con 7412, aprile con 6566 e novembre con 5690, mentre luglio è il mese meno frequentato con 1590 visite totali ai 4 siti museali.

"Questo importante aumento degli accessi nei musei cittadini - dice l'assessore alla Cultura e al Turismo Attilia Gullino -, Castiglia in particolare con 10 mila passaggi in più rispetto al 2023, ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta, grazie alla collaborazione con Artea per la mostra fotografica autunnale, evento che mette in rete Saluzzo e Caraglio con un importante operazione di territorio e grazie all’ottimo lavoro della gestione dei beni museali con proposte per famiglie e scuole.

Ora, la previsione è quella di aprire al pubblico l'ex sede della biblioteca in via Volta, la cui gestione è in capo a Fondazione Apm, che oggi ospita fondi storici, il Fondo Basso e l'Istituto dei beni musicali per il Piemonte, quale porta d’ingresso per i cittadini e per i turisti al “borgo museale”, con itinerari culturali che tocchino tutti i diversi siti, anche quelli che oggi sono meno frequentati".

Dal 7 gennaio al 28 febbraio, il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica e la Casa Museo di Silvio Pellico saranno chiusi al pubblico per la pausa invernale. La Castiglia rimarrà invece aperta e visitabile tutti i venerdì dalle 15 alle 19, i sabati, le domeniche e festivi dalle 10 alle 19 fino al 23 febbraio. Per gruppi e scuole sarà comunque possibile concordare aperture straordinarie, per ulteriori informazioni è necessario inviare una mail a musa@itur.it o chiamare il numero 329 394 0334.

Alla Castiglia di Saluzzo continua la mostra dedicata all'universo ironico e profondo di Elliott Erwitt, uno dei giganti della fotografia del XX secolo. Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole è la prima mostra originale in Italia dopo la scomparsa del grande autore, avvenuta nel novembre 2023, che riunisce fotografie in bianco e nero e a colori. Possibilità di visita in autonomia o con guida in giornate prestabilite e su prenotazione. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della Castiglia o su Ticket.it Per informazioni visitare il sito fondazioneartea.org.

Fino al 31 marzo, è possibile visitare il nuovo allestimento dell'Esposizione e Collezione Permanente di Fondazione Garuzzo presso gli spazi suggestivi della Castiglia di Saluzzo. I temi attorno ai quali i lavori in esposizione sono accostati sono fortemente legati al nostro presente: dalla questione della condivisione dei saperi al tema del paesaggio urbano e della gentrificazione; da un focus sulla migrazione alla questione di mantenimento e perdita dell'identità, individuale e collettiva. E ancora, il territorio saluzzese, il confronto con culture “altre”, come quella cinese o iraniana, la materia, la comunicazione. Non esiste un percorso prestabilito e non c'è alcuna direzione da seguire: scopo del progetto di allestimento è stimolare lo sguardo fornendo alcuni strumenti per poi concedere tutta la libertà di tessere le proprie trame, costruendo possibili storie.

In esposizione sarà possibile ammirare i lavori di: Firoozeh Akhlaghi, Marisa Albanese, Francesco Arena, Emanuela Ascari, Maura Banfo, Liu Bolin, Tommaso Bonaventura, Domenico Borrelli, Botto&Bruno, Gianni Caravaggio, LETIA - Letizia Cariello, Diego Cibelli, Luigi Coppola, Zhang Dali, Pamela Diamante, Irene Dionisio, Mohamad Hadi Fadavi, Mariana Ferratto, Marco Gastini, Dario Ghibaudo, Corinna Gosmaro, Paolo Grassino, Alessandro Imbriaco, Alireza Karimpour, Ma Liang, Claudia Losi, Luigi Mainolfi, Domenico Antonio Mancini, Umberto Manzo, Daniele Marzorati, Massimo Mastrorillo, Marzia Migliora, Nino Migliori, Tiziana Pers, Serena Racca, David Reimondo, Tamara Repetto, Fabio Roncato, Pietro Ruffo, Alireza Saadatmand, Amir Bakhtiar Sanjabi, Fabio Severo, Anna Valla, Fabio Viale, Stevens Vaughn, Chen Weiqun.

La Castiglia di Saluzzo ospita da molto tempo l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo. La mostra cambia allestimento più volte l’anno per ospitare nuovi artisti, per esplorare nuove connessioni con i Paesi nei quali la Fondazione realizza progetti, per aggiornare le opere alle ultime ricerche o per creare nuove relazioni tra i lavori: ogni opera contiene in sé una pluralità di possibili letture che si manifestano solo cambiando di continuo prospettiva, contesto o sguardo.

La Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi di Saluzzo in collaborazione con l’I.I.S. Denina-Pellico propone una rassegna di letture e attività di avviamento alla lingua francese per bambini dai 4 agli 8 anni. Gli incontri si svolgeranno un sabato al mese alle ore 11.00 nello spazio laboratori della Biblioteca. Il prossimo appuntamento, che si terrà sabato 25 gennaio, sarà dedicato al libro Juliette à la fête du village. L'attività è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a biblioteca.saluzzo@itur.it oppure chiamare il numero 0175 211452.