Movie Tellers chiude a Cuneo e Bra: proiezioni e aperitivo nei cinema "Lanteri" e "Vittoria"

Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre ultime tappe a Bra e a Cuneo della terza edizione di Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche, che dall'1 al 31 ottobre hanno portato 12 film legati al Piemonte in 28 cinema di tutta la regione, dando vita a una rete distributiva local&slow.

Tra le sale che hanno aderito, il Cinema Lanteri di Cuneo e il Cinema Vittoria di Bra che per la prima volta ospita la rassegna che prevede in programma per ogni serata 1 cortometraggio, 1 documentario e 1 lungometraggio, arricchiti da un momento conviviale di aperitivo curato dai partner Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta e Nova Coop (Biglietto 7 euro - ridotto 4 euro).

Martedì 29 ottobre al Cinema Vittoria di Bra si parte alle 18 con il cortometraggio d’animazione candidato ai Nastri d'argento 2019, New Neighbours di Sara Burgio, Andrea Mannino, Giacomo Rinaldi e sviluppato all’interno del Dipartimento di Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, per proseguire alle 18.15 con Butterfly, documentario di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, vincitore del Globo d'oro 2019 che racconta della giovane promessa della boxe Irma. In chiusura, alle 21.30, ospite il regista torinese d’adozione Simone Catania, autore del lungometraggio Drive Me Home prodotto da Indyca, casa di produzione tra le più attive in regione, co-fondata proprio da Simone Catania che, con questo film, ha esordito dietro la macchina da presa dirigendo Marco D'Amore e Vinicio Marchioni, due tra gli attori di punta del cinema nazionale.

Mercoledì 30 ottobre a Cuneo, alle 18 il cortometraggio In principio del torinese Daniele Nicolosi, girato a Cameri (No), che si è guadagnato il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Short Film Fund e sta partecipando a svariati festival italiani e internazionali; alle 18.15 il documentario Sa femina accabadora di Fabrizio Galatea, prodotto dalla torinese Zenit Arti Audiovisive e girato in Sardegna, dove affondano le radici della leggendaria figura della accabadora. Alle 21.30, il lungometraggio caso degli ultimi mesi Dolcissime, girato a Torino in svariate location tra Mirafiori Sud, Pozzo Strada e corso San Maurizio e presentato al 48° Giffoni Film Festival. Il regista Francesco Ghiaccio sarà ospite insieme alle interpreti del film Giulia Fiorellino e Giulia Barbuto Costa Da Cruz.

Movie Tellers è ideata e realizzata da Associazione Piemonte, fa parte del progetto “Piemonte Cinema Network” e si avvale del sostegno di Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e la partecipazione di Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival e TorinoFilmLab che in sinergia hanno studiato una programmazione per offrire al pubblico un’esperienza completa che porta il cinema a diretto contatto con gli spettatori grazie alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti, pronti a raccontare e raccontarsi.

Movie Tellers è il risultato della somma di intenti a sostegno dell’industria e della filiera cinematografica tutta: dalle produzioni indipendenti ai giovani autori, passando per l’ampio numero di maestranze ed eccellenze che il territorio offre in termini di professionalità e location, fino agli esercenti e, ultimo solo in ordine di fruizione, il pubblico, sia quello alla ricerca di una proposta alternativa che quello geograficamente penalizzato.