MOTORI/ Auto storiche e moderne protagoniste l'8 settembre alla Garessio-San Bernardo

Sono aperte le iscrizioni alla Garessio-San Bernardo che, sabato 7 e domenica 8 settembre, attirerà nello splendido borgo del cuneese piloti e vetture - moderne e storiche - pronti a sfidarsi in una classica della montagna.

Anche quest'anno, il mese di settembre vedrà il via della Garessio-San Bernardo, una delle gare più importanti del panorama automobilistico della montagna che vedrà i migliori e più spettacolari protagonisti della specialità sfidarsi in tre manches cronometrate: oltre quattro chilometri di slalom tra sedici postazioni di rallentamento disposte lungo un nastro d’asfalto che da Garessio, con otto tornanti panoramici e particolarmente impegnativi dal punto di vista tecnico, salgono al Colle San Bernardo coprendo un dislivello di 300 metri.

Quarantasei le edizioni della corsa, diciassette le "velocità in salita" e ventinove gli slalom organizzati dalla Supergara: a vincere la prima fu nel 1956 Piero Campanella con l'Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce; l'ultima, nel 2018, Salvatore Venenzio su Radical R4 Suzuki nell'anno in cui la competizione era valida per il Campionato Italiano Slalom. In mezzo piloti e vetture che hanno scritto memorabili pagine della storia dell'automobilismo sportivo.

Oltre a Gigi Taramazzo, vero mattatore della Garessio-San Bernardo negli anni '60/'70 e, dall’alto dei suoi otto successi, incontrastato “re del Colle”, tra i tanti nomi - anche stranieri come quelli di Klaus Steinmetz e Johansen Orther entrambi vincitori su Abarth 2000 - uno spicca in particolare: quello di Ada Pace.

La “corridrice” torinese meglio conosciuta nell'ambiente delle corse con lo pseudonimo di “Sayonara", trionfò nel 1962 al volante di una Osca 1000 realizzata a Modena dai fratelli Maserati: e quell'anno il Colle, per una volta, si colorò di rosa.

Dopo aver saltato l'edizione del 1973 per la famosa crisi energetica, la Garessio-San Bernardo visse la sua ultima stagione nel 1974, quando ad imporsi fu il torinese Eris Tondelli con la Chevron Sport.

Passarono appena quattro anni e la gara venne riproposta per un paio di edizioni. Ma la vera rinascita e la continuità nel tempo venne offerta da Mauro Scanavino che nel 1992, alla guida della Supergara, ripropose la corsa, subito resa importante da uno dei piloti più forti dell'epoca, il vercellese Augusto Cesari con la Lancia Delta S4.

Da allora ai giorni nostri la Garessio-San Bernardo ha portato sul gradino più alto del podio i grandi della specialità: oltre a Cesari, troviamo nell'albo d'oro nomi come Pasquale De Micheli, Lorenzo Saracco, il siciliano Totò Riolo, il campano Salvatore Langellotto, Franco Cremonesi e Fabio Emanuele che qui ha vinto cinque volte.

Tutto è pronto per la Garessio-San Bernardo 2019. Il via dell'edizione numero quarantasette è fissato per domenica 8 settembre e, ancora una volta, la passione, di chi corre e di chi questa corsa con passione organizza, correrà veloce sullo spettacolare percorso disegnato tra il verde della montagna e l'azzurro del mare.

Programma di gara della Garessio-San Bernardo 2019

Sabato 7

Domenica 8

dalle 16,30 alle 18,30, verifiche sportive

presso Parco Fonti Garessio (CN)

dalle 17,00 alle 19,00, verifiche tecniche

presso piazzale Stabilimento S. Bernardo Garessio (CN) dalle 07,30 alle 09,30, verifiche sportive

presso Parco Fonti Garessio (CN)

dalle 07,30 alle 10,00, verifiche tecniche

presso piazzale Stabilimento S. Bernardo Garessio (CN)

Ore 11,30 ricognizione ufficiale del percorso di gara Ore 13,00 partenza prima vettura prima manche

Ore 19,00 premiazioni

presso Parco Fonti Garessio (CN)

Per info www.supergara.it