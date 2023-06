CUNEO CRONACA - Un 30enne di Saluzzo ha perso la vita in un incidente in moto sulla Route dèpartemental 205 del colle dell’Agnello, sul versante francese. E' successo nella giornata di venerdì 2 giugno. Il giovane avrebbe attraversato la Valle Varaita, in provincia di Cuneo, percorrendo il colle riaperto giovedì.

Scattato l'allarme, sono intervenuti l’èquipe medica del soccorso e l’elisoccorso, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.