MONTEROSSO GRANA/ Paese a misura di famiglia e attento alle esigenze dei bambini disabili

CUNEO CRONACA - Per poter continuare a considerare Monterosso Grana un comune a misura di famiglia e bambini è necessario adeguarsi ai tempi ed il Comune lavora in questa direzione.

Il contributo della Regione Piemonte di euro 5.000 e un altrettanto cofinanziamento del Comune hanno permesso l'adeguamento del parco giochi comunale in P.zza IV Novembre alle normative di sicurezza e alle esigenze dei bambini disabili. Il lavoro è stato eseguito dalla ditta Holzhof di Trento.

La Valle Grana si dimostra sempre più una realtà sostenibile, all'avanguardia nei tempi, come dimostra l'importante riconoscimento di Legambiente, con l'assegnazione della bandiera verde per ''La scuola di valle'' e per Humus Job dell'associazione MiCò e Banda Valle Grana.

Per questo anno scolastico 2020/2021 si sono raggiunte 93 presenze, con nuove iscrizioni alla prima elementare di ben 22 alunni.

Humus Job, evoluzione della collaborazione con la cooperativa Mico' nota per gestire l'impatto dei migranti del Cas nel nostro comune, è diventato un portale digitale per la ricerca del lavoro nel campo agricolo a livello nazionale, con prospettive crescenti e sempre più interessanti.

Si tratta di risultati importanti che consentono di guardare con speranza al futuro.

Colgo l'occasione per augurare un buon anno scolastico ai bambini della Valle, alle famiglie, al personale docente e ai collaboratori scolastici, e ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per assicurare il rientro in sicurezza.

Il sindaco di Monterosso Grana

Mauro Martini