"Montagna Futura", emigrazione e arte sul grande schermo a Rittana e Roccasparvera

CUNEO CRONACA - Montagna Futura, il distretto culturale della bassa valle Stura, organizza in novembre due rassegne cinematografiche: una dedicata all’emigrazione, a Roccasparvera, e l’altra all’arte, che si terrà a Rittana. Sede delle proiezioni saranno il Centro Incontri a Rittana e l’Aula Video di piazza Quattro Martiri a Roccasparvera.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 14 novembre alle ore 21, a Roccasparvera a da il via alla rassegna “Oltre il confine. Storie di vita in fuga”. Verrà proiettato “Manodopera” un film d'animazione del 2022 diretto da Alain Ughetto. “Manodopera” Ha debuttato al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy.. Alain Ughetto ricostruisce in questo film d'animazione il viaggio dei suoi nonni, contadini piemontesi nati alla fine del XIX secolo, spinti ad emigrare in Francia dalle loro condizioni di vita e dall'ascesa al potere del partito fascista.

Gli altri appuntamenti della rassegna prevedono giovedì 21 novembre alle 21 “Un mondo a parte” di Antonio Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Il film, uscito quest’anno, racconta la storia di Michele, insegnante in un scuola romana che, insoddisfatto della vita professionale condotta nella grande città, decide di dare una svolta alla propria esistenza trasferendosi in un piccolo paese marsicano nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo. Insieme alla vicepreside dovrà tentare tutto il possibile per mantenere aperta la piccola scuola intitolata a Cesidio Gentile, il poeta e pastore abruzzese noto come "Jurico".

Giovedì 28 novembre alle 21 “Io capitano” film del 2023 diretto da Matteo Garrone. Il film, che tratta dell'emigrazione africana verso l'Europa, ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Leone d'oro, venendo premiato con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr.

Venerdì 6 dicembre alle 21 “Prendi il volo” film d'animazione del 2023 diretto da Benjamin Renner. Una famiglia di germani reali Mallard, composta da papà Mack, mamma Pam e dai loro anatroccoli Dax e Gwen, conduce una vita tranquilla, ma alquanto ripetitiva, in uno stagno del New England. Un giorno passa dalle loro parti uno stormo di anatre migratorie in rotta verso la Giamaica e Pam convince Mack - terrorizzato dai pericoli che possono incontrarsi al di fuori dello stagno - ad unirsi ad esse.

Questa rassegna si inserisce all’interno del progetto “Paesi Futuri” ideato dal distretto culturale Montagna Futura. “Dedicare una rassegna al tema dell’emigrazione - spiega Manuel Guerra, il Sindaco di Roccasparvera - è per noi che viviamo in Valle Stura un tornare alla nostra storia recente, fatta di emigrazione verso la Francia. Un fenomeno, quello migratoria, che oggi però ci riguarda tutti da vicino. Nel mondo ogni anno circa 200 milioni lasciano il proprio Paese in cerca di condizioni di vita migliore. Non possiamo di certo ignorarlo".

La rassegna di Rittana, intitolata “Al cinema con l’arte” prende il via venerdì 15 novembre alle 20,45 con il film “La ragazza con l’orecchino di perla”, un film del 2003 diretto da Peter Webber. La pellicola è ispirata al romanzo omonimo di Tracy Chevalier ed entrambi ruotano attorno alla vita del pittore Johannes Vermeer, meglio noto come Jan Vermeer, ed in particolare al suo quadro Ragazza col turbante, noto anche con il titolo di Ragazza con l'orecchino di perla. Il film è stato candidato a tre premi Oscar.

Si proseguirà venerdì 22 novembre alle ore 20,45 con “Artemisia. Passione estrema” un film del 1997 diretto da Agnès Merlet, basato sulla vita della pittrice italiana Artemisia Gentileschi. Nella Roma del del 1610 Artemisia, figlia diciassettenne dell'affermato pittore Orazio Gentileschi, ha una grande passione per la pittura ma essendo una donna non le è permesso seguire i corsi all'Accademia né di dipingere nudi maschili o femminili. Artemisia non si dà per vinta e si mette lo stesso a dipingere nudi osservando il proprio corpo e quello di Fulvio, giovane pescatore innamorato di lei e ben disposto a farle da modello.

La rassegna “Al cinema con l’arte” chiude venerdì 29 novembre alle 20,45 con “Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità”. un film del 2018 diretto da Julian Schnabel. La pellicola, con protagonisti Willem Dafoe, Oscar Isaac e Mads Mikkelsen, racconta gli ultimi e tormentati anni di Vincent van Gogh, dalla burrascosa amicizia con Paul Gauguin, fino al colpo di pistola che lo uccise a soli 37 anni.

“Prosegue anche con il cinema, un percorso iniziato anni fa - dice il sindaco di Rittana, Giacomo Doglio -. Vogliamo continuare a trasformare il nostro paese attraverso l’arte. In questi mesi Rittana, con l’inaugurazione di Radis, ha ricevuto una spinta straordinaria. Credo davvero che la cultura, l’arte, il cinema in questo caso, possano cambiare in meglio la realtà.”

Montagna Futura è il distretto culturale della bassa valle Stura ed è composto dai comuni di Moiola, Roccasparvera, Rittana e Valloriate. Tutte le informazioni sono su www.montagnafutura.com. Per informazioni info@montagnafutura.com.