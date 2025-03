Mondovì: manutenzione alla rete idrica, acqua sospesa nella notte tra il 19 e il 20 marzo

CUNEO CRONACA - La società Mondo Acqua S.p.A. comunica che nei giorni mercoledì 19 e giovedì 20 marzo sarà eseguito un intervento di manutenzione sulla rete idrica del Comune di Mondovì.

Tale lavoro determinerà la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle 21 di mercoledì 19 marzo alle 6 di giovedì 20 marzo (e comunque sino al termine dei lavori), nelle seguenti località/vie: comparto di Mondovicino, via Tanaro, ia del Christ, via Gavazza Picchi, via Otteria, strada di Cassanio, frazione San Quintino, Consorzio Villero, via Val Ellero, frazione Pascomonti, frazione Minetti Soprani-Sottani.

Un possibile intorbidimento dell’acqua e possibili diminuzioni di pressione e portata potranno verificarsi durante tutta la giornata del 21 marzo e nei successivi giorni.