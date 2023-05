Mondovì: estate di spettacoli in piazza d'Armi in attesa che riapra il teatro cittadino

CUNEO CRONACA - Sabato 17 giugno in Piazza d’Armi a Mondovì si alza il sipario della stagione teatrale comunale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Ad aprire la rassegna Maurizio Lastrico, comico e cabarettista con “Lasciate ogni menata voi che entrate” che con la sua comicità e dialettica, omaggia il sommo poeta Dante Alighieri reinventando la sua lingua e le sue terzine in chiave comica, mescolando il tono alto e quello basso per raccontare con ironia gli incidenti quotidiani e il caos che distrugge i rari momenti di tranquillità.

Si prosegue giovedì 29 giugno con “Il Pojana e i suoi fratelli”. Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di “Propaganda Live” è nato dalla necessità di Andrea Pennacchi di raccontare alla nazione le storie del nordest che, fuori dai confini della neonata Padania, nessuno conosceva. Un enigma, che si risolve in racconto che passa in rassegna maschere, più o meno goldoniane, specchio di una società intera.

Sabato 8 luglio, Stefano Massini e Luca Barbarossa, sono i protagonisti di “La verità vi prego sull’amore”, un’indagine su cosa sia l’amore. Uno spettacolo unico dove le storie si intrecciano con la canzone d’autore per coinvolgere il pubblico in un viaggio, in un caleidoscopio di immagini, in un grande gioco di stimoli, sensazioni, suggestioni e sensibilità.

Infine, domenica 30 luglio Massimo Popolizio accompagnato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello conduce il pubblico in un mondo, ora oscuro ora lieve, come la vita del grande trombettista di Yale con lo spettacolo musicale “SHADOWS Omaggio a Chet Baker”. Le note di Baker saranno restituite da Bosso e Mazzariello e le sue parole dalla voce di Massimo Popolizio, in un incontro artistico che evoca la figura del jazzista “maledetto”, progenitore del cool jazz, la cui presenza si tinge di leggenda tra talento, eccessi e intimi tormenti.

«Un piacere e un orgoglio accogliere a Mondovì spettacoli teatrali di caratura nazionale diversi per tematiche proposte e allestimenti adottati - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. «In questi anni il cartellone monregalese ha saputo intercettare pubblici eterogenei, a testimonianza di una comunità storicamente sensibile all’arte e al teatro in particolare. Tornerà anche quest’anno, dunque, l’arena estiva di piazza D’Armi, particolarmente suggestiva per l’inusuale scenografia offerta, in attesa che si concludano i lavori di riqualificazione al Baretti e cominci la realizzazione del nuovo teatro cittadino. Un impegno che ci vede protagonisti come Amministrazione, affinché Mondovì diventi sempre di più una città capace di guardare al futuro nel nome della bellezza, dell’arte e della cultura».

«Il più grande palcoscenico del Piemonte prosegue la sua attività sul territorio regionale anche nel periodo estivo. In attesa che il teatro cittadino riapra le sue porte al pubblico, siamo lieti di contribuire ad una nuova edizione della rassegna estiva di teatro e musica della città di Mondovì con un cartellone che ancora una volta garantirà ai monregalesi una proposta artistica di rilievo nazionale», dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.30. Sarà possibile acquistare tutti i biglietti a partire dal 1° giugno sia in presenza presso la sede in Mondovì che verrà comunicata sia online sul sito www.vivaticket.it. Non sarà possibile acquistare l’abbonamento online ma soltanto in presenza.