Mondovì: così è cambiato il cuore del centro storico di Breo

ANTONELLA GONELLA - E’ un centro storico in larga parte rinnovato quello che emerge dai lavori di riqualificazione della zona del Borgheletto, a Mondovì. Mentre il cantiere procede verso piazza Carlo Ferrero, via Beccaria (nella parte ultimata), via Alessandria, via Meridiana e Piazza San Pietro si presentano a residenti e visitatori con la pavimentazione interamente sostituita e un restyling completo che ha riguardato anche impiantistica e sottoservizi.

Eliminati i marciapiedi per una migliore fruibilità, predomina il grigio dei cubetti e delle lastre in pietra di Luserna, in continuità con il precedente intervento che negli anni aveva riguardato la sezione di via Sant’Agostino e Piandellavalle. L’intera operazione, finanziata con un contributo statale nell’ambito del Piano nazionale di riqualificazione delle aree urbane, ridisegna gli spazi del centro commerciale naturale cittadino nel rispetto della storia dei luoghi.

