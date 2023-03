MONDOVI'/ Violino e pianoforte per il "Concerto Katartiko" sabato in Sala Ghislieri

CUNEO CRONACA - Dopo il brillante esordio dell’11 marzo, che ha visto protagonisti tre solisti di vaglia come il violinista Glauco Bertagnin, il flautista Giuseppe Nova e il clavicembalista Maurizio Fornero accompagnati dall’orchestra dei Musici di Santa Pelagia in un programma interamente dedicato alle opere di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach, sabato 25 marzo alle 17 MondoviMusica proseguirà in Sala Ghislieri con un nuovo appuntamento di grande interesse dal titolo alquanto enigmatico proposto dal violinista Edoardo De Angelis e dalla pianista Anna Barbero Beerwald.

Il Concerto Katartiko presenta numerose assonanze con il mondo in cui viviamo, funestato da pandemie, squilibri degli ecosistemi e lo spettro di una angosciante guerra mondiale, ma alla fine lascia intravedere in lontananza un luminoso spiraglio di speranza. Il programma spazia tra opere antiche e moderne, note e pressoché sconosciute, in un inarrestabile crescendo di emozioni, dalla morte (rappresentata dalla Danza macabra di Camille Saint-Saëns), all’afflizione, al tormento, allo sgomento e all’ossessione, per approdare alla fine all’oblio (Oblivion di Astor Piazzolla) e alla rinascita (la danza Hora di Marc Lavry).

Una citazione a parte spetta alla Danza della paura di Ezio Bosso, geniale pianista torinese prematuramente scomparso nel 2020 all’età di appena 49 anni, al quale De Angelis e Barbero rendono giustamente omaggio. Per il filosofo greco Aristotele, la catarsi era la “purificazione dalle proprie passioni” di chi assisteva alla rappresentazione di una tragedia poiché, riproducendo l’arte fatti gravi, sanguinosi o luttuosi, li “sublimava” in un sentimento fatto al tempo stesso di pietà e di terrore, ponendo in qualche modo rimedio alle angosce quotidiane. Sperimentare paura, rabbia, sconforto, dolore e conflitto tramite la potenza liberatoria della musica ci permetterà di intraprendere un processo di purificazione dai “mali dell’anima”, fino a rinascere puri e pieni di energie nuove.

Il costo del biglietto è di € 10,00 intero ed € 7,00 ridotto (Amici dell’Academia Montis Regalis, ragazzi dai 12 ai 18 anni), gratuito fino agli 11 anni e agli alleivi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì. Alle ore 16.00 sarà riservata ai soci dell’associazione Amici dell’Academia Montis Regalis la presentazione del concerto a cura del musicologo torinese Giovanni Tasso. Sarà possibile, per chi intendesse parteciparvi, aderire direttamente prima dell’evento di sabato 25 marzo nella sede del’Academia di Via Francesco Gallo 3.

Per chi volesse prenotare il biglietto può farlo scivendo una mail a: segreteria-artistica@academiamontisregalis.it o chiamando direttamente il numero 0174 46351 (dalle 9.00 alle 12.30). La stagione Mondovimusica è realizzata grazie al contributo del Comune di Mondovì, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.