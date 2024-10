MONDOVI'/ Vento di Foglie e Comizio Agrario presentano il libro "L'oro di Antheia"

CUNEO CRONACA - "Vento di foglie", la libreria Banco di Mondovì e il Comizio Agrario presentano online venerdì 25 ottobre alle 17,30 nell’ambito della rassegna "Coltiviamo letture" il libro "L’oro di Antheia" di Tamara Barbarossa, Alice Gatti e Tiziana Gillino.

«Questo volume è un viaggio affascinante attraverso i miti, la cultura e il folklore di tradizioni antiche come quella greca, celtica e latina. Con un linguaggio evocativo e appassionato, le autrici ci conducono alla scoperta delle meraviglie della natura e della sua sacralità, svelando i segreti nascosti tra i petali dei fiori e le radici delle piante. Racconti Mitologici: Storie di divinità e leggende che spiegano l’origine e il significato di piante e fiori, mostrando il profondo legame tra l’umano e il divino. Illustrazioni Botaniche: Immagini dettagliate e artistiche che catturano la bellezza e la complessità del mondo vegetale. Ricette Floreali: Piatti unici e raffinati che utilizzano i fiori come ingredienti principali, trasformando ogni pasto in un’esperienza sensoriale e spirituale».

Le autrici dialogheranno con Milena Bellonotto, fondatrice di “Vento di Foglie”, storyteller, ortoterapeuta e collaboratrice del Comizio Agrario. L’evento gratuito è trasmesso online, su piattaforma Zoom. Il link per partecipare verrà inviato a chi si registrerà.

Per info e iscrizione: Comizio Agrario, piazza Ellero 45, Mondovì. E-mail: comizioagrario1867@gmail.com. Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).