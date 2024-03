MONDOVI'/ "Tartufi e tartufaie", seminario online per conoscere la ricchezza del territorio

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario di Mondovì e l’Associazione Trifolao del Monregalese e del Cebano organizzano un seminario online dal titolo “Tartufi e tartufaie” per conoscere il tartufo, una ricchezza del territorio Monregalese e Cebano. Storicamente, la ricerca da parte dei trifulau piemontesi si è svolta con riti e tradizioni (si pensi per esempio al rapporto del trifolao con il taboj, il cane che lo aiuta nella ricerca), che i trifolau stessi desiderano mantenere e trasmettere alle prossime generazioni.

Oltre al valore romantico e identitario della cerca del tartufo vi è un aspetto economico che si riverbera positivamente sul territorio ed un aspetto importante di difesa e promozione ecologica dell’ambiente in cui il fungo ipogeo può svilupparsi. Il seminario inoltre vuole coinvolgere con tartufaie sperimentali anche scuole come l’Istituto Tecnico Agrario di Mondovì e la Scuola Forestale di Ormea.

Il seminario online si svolge in due serate dedicate ai tartufi, alla loro ricerca e alla loro coltivazione.

Programma:

martedì 12 marzo 2024 - Giancarlo Bressano, Presidente dell’Associazione Trifolao del Monregalese e del Cebano e Vice Presidente dell’Unione delle Associazioni Trifolau Piemontesi: “I tartufi, un patrimonio da preservare;

martedì 19 marzo 2024 - Edmondo Bonelli, naturalista e tecnico esperto in tartuficoltura: “Tartuficoltura e gestione delle tartufaie coltivate e naturali”

Le serate sono online attraverso piattaforma Zoom dalle ore 20,30 alle ore 22,00.

Per info e iscrizione al seminario, per ricevere il link per seguire le lezioni, contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì e sabato dalle ore 9 alle 12).