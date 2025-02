MONDOVI'/ Orti sostenibili: al Comizio agrario un seminario su fertilità e biodiversità

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario organizza il seminario “Fertilità e biodiversità nell’orto agroecologico”, due incontri dedicati a chi desidera coltivare il proprio orto in modo sostenibile. A guidare le serate sarà Andrea Giaccardi dell’Orto del Pian Bosco di Fossano.

Calendario degli incontri

11 marzo – Suolo e radici, le basi di un orto rigoglioso. Fertilità e vita nel terreno. Lavorazioni e effetti sull'ecosistema suolo Progettazione e preparazione delle aiuole;

18 marzo – Cosa, come e quando piantare nell'orto Buone pratiche di coltivazione Spazi e tempi dell'orto Rotazioni e consociazioni vegetali.

Nel mese di aprile è prevista una visita in cascina presso l’Orto del Pian Bosco di Fossano. Le serate sono in presenza presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero 45 a Mondovì dalle 20,30 alle 22.

Iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizioni contattare il tecnico agrario Federico Odetto: seminari@comizioagrario.org; tel. 017442114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).