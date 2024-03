MONDOVI'/ Le forme del latte: convegno con Comizio Agrario e Accademia delle Castagna Bianca

CUNEO CRONACA - Il latte può essere portato in tavola così come nasce dalla mungitura delle vacche oppure in quel mondo di forme e di sapori, tutto da esplorare e da gustare, che caratterizza buona parte della provincia di Cuneo. Anche il Monregalese ha una lunga tradizione legata alla produzione di formaggi, si pensi per esempio al Raschera, alle robiole, alle tome.

Ogni forma di formaggio nato dalle mani sapienti di un casaro, ha una sua personalità, un suo sapore e profumo tipico. Il formaggio del nostro territorio, quindi, è un cibo completo, nutriente. Su questi aspetti il Comizio Agrario e l’Accademia delle Castagna Bianca di Mondovì organizzano mercoledì 20 marzo alle 17,30 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero 45 in Mondovì il seminario “Le forme del latte”.

Partecipano: il prof. Silvio Matteo Borsarelli, nutrizionista, Guido Viale dell’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì ed Elio Marabotto dell’Agritomeria Sanbiagese e membro del Mercato Contadino di Mondovì. L’evento è gratuito.

Per info: comizioagrario1867@gmail.com; tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).