MONDOVI'/ La Triatletica si distingue nel Triathlon dei Principi: debutti e successi

SERGIO RIZZO - Weekend emozionante per la Triatletica Mondovì che ha ufficialmente aperto la stagione delle gare riguardanti la triplice disciplina. Al Triathlon dei Principi svolto domenica 14 a Fossano una buona rappresentanza monregalese si è brillantemente distinta tra gli oltre 200 partecipanti impegnati sulla distanza “sprint”.

La prima delle monregalesi a concludere le tre frazioni è stata Chiara Grasso con il tempo finale di 1h22’56” ottenendo un bel primo posto di categoria e il 9° assoluto. Da segnalare un errore dei giudici conta vasche l’ha vista percorrere 100 m in più in piscina perdendo così la possibilità di pedalare con il gruppo di testa. A seguire Shara Giuliano piazzatasi terza di categoria in 1h26’24” e infine, Silvia Dray prima tra le M5 in 1h42’25”.

Sul fronte maschile Luca Turchi ha terminato la gara con un ottimo tempo di 1h14’13” sfiorando il podio e posizionandosi quarto di categoria. Dopo quattro minuti ha terminato la gara anche il compagno di squadra Cristiano Garelli in 1h18’55” e a seguire Massimiliano Carrara con la new entry Davide Ravera rispettivamente in 1h32’26” e 1h33’44.

Sabato 13 aprile a Mondovì da Tetti Ellero alla cima della collina di Piazza, si è disputata la ciclo scalata che ha visto i portacolori della Triatletica destreggiarsi bene. Nono posto assoluto per il giovane Giovanni Ghiazza alla sua prima gara stagionale e terzo posto di categoria per Shara Giuliano in grado di percorrere gli oltre quattro km di ripida salita a oltre 20 km/h di media.

Sempre nella giornata di sabato, Roberta Sampietro ha concluso l’Irondelta di Lido delle Nazioni, storica gara su distanza “Media” che prevede 1,9 km di nuoto in lago, 85 km di bici e 21 km di corsa, classificandosi terza nella sua categoria F2 con 5h33’57”, grazie ad una velocissima frazione in bici.

La stagione proseguirà in vista degli appuntamenti internazionali in cui saranno impegnati i triatleti Monregalesi: si parte già a maggio con l’Iron70.3 di Mallorca, per proseguire a giugno con il “classico” Ironman di Nizza. Luglio sarà la volta di Londra tappa inglese del circuito T100. L’avvicinamento al triathlon è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può fare riferimento alla mail triathlon@atleticamondovi.net.

Sergio Rizzo