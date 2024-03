SERGIO RIZZO - Angelo Petrini, 83 anni, è scomparso presso l’ospedale di Mondovì presso il reparto di Cardiologia, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute.

Per molti anni è stato il riferimento per molti clienti nella vendita e l’acquisto di auto nel suo salone situato a Mondovì, in viale Vittorio Veneto.

Lascia la moglie Piera e il figlio Giovanni. I funerali si sono tenuti presso la chiesa dell’Altipiano.

