MONDOVI'/ Giovedì il seminario online del Comizio agrario “Piante officinali: una coltura da promuovere”

CUNEO CRONACA - Conosciute e utilizzate da sempre, le erbe officinali, stanno suscitando un grande interesse da parte della scienza, dei consumatori e dell'industria.

Gli utilizzi sono veramente molteplici, nutraceutici, liquoristici, cosmetici, eppure in Italia il settore resta frammentato e un’alta percentuale di erbe officinali viene importata da altri Paesi. In base ad una recente ricerca sembra che siano circa 8 milioni gli italiani che utilizzano piante o estratti, spezie, in cucina e per il benessere psicofisico. Pensiamo quindi che la coltivazione di erbe officinali possa essere un interessante investimento atto a diversificare la produzione agricola soprattutto, ma non esclusivamente, di piccole e medie aziende agricole.

Per questo il Comizio Agrario e l’Erboristeria Monte Regale organizzano giovedì 27 maggio p.v. alle ore 17,30 un seminario online intitolato “Piante officinali: una coltura da promuovere”. Introduce la prof.ssa Valentina Scariot del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino con una relazione dal titolo: “Opportunità ed innovazioni nella filiera delle piante officinali”; Intervengono quindi Roberto Di Paolo, capo erborista del Laboratorio Erboristico Artigianale “Euphytos” (Borgata Bessè, frazione Lemma di Rossana) e direttore dell’azienda R.E.U.S (Drap, Francia), un’azienda all’avanguardia nell’uso degli ultrasuoni per l’estrazione dei principi attivi delle piante; Mirko Gonella dell’azienda “Gonella Spirit” (Viola) e Alessio Dorini dell’azienda “La Lunatica” (Roccaforte Mondovì). Modera: Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario.

È questo seminario un primo passo per promuovere nel territorio una piccola filiera di produttori di erbe officinali.

L’Evento gratuito è trasmesso ONLINE su piattaforma Zoom; occorre prenotarsi al fine di ricevere il link per partecipare.

Per info e iscrizione: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).