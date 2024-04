MONDOVI'/ Concorso Eloquenza: i giovani oratori sulla sostenibilità classificati in finale

CUNEO CRONACA - Si è tenuta, presso la sala consiliare messa a disposizione dal Comune di Mondovì, la finale del “Concorso Eloquenza” promosso dal Lions Club Mondovì Monregalese. Per Mondovì siamo alla quarta edizione: la prima si era svolta nel 2019. La giuria era composta dal Presidente del Premio, comm. Pietro Botto, dall’Officer Distrettuale, prof. Antonio Rimedio, dall’Ing. Angelo Bianchini e dall’assessore all’Istruzione Francesca Bertazzoli che ha portato i saluti da parte del Sindaco Luca Robaldo e da tutta l’amministrazione comunale.

Al concorso hanno partecipato allievi dell’Istituto Tecnico Baruffi e dell’Istituto Agrario di Mondovì e del Liceo Scientifico di Ceva. Gli allievi ammessi alla finale erano i seguenti e tutti hanno ricevuto il premio di partecipazione. Prima classificata Chiara Barattero del Liceo Scientifico di Ceva, seconda classificata Teresa Petrini e terzo Manycha Sosthen entrambi dell’Istituto Baruffi di Mondovì, seguiti da Elia Farinelli dell’Isituto Agrario di Mondovì e Vittoria Ribezzo del Liceo Scientifico di Ceva.

I primi tre classificati parteciperanno alla finale del Distretto Lions, che si terrà a Cuneo a maggio. Per essere a fianco dei loro studenti sono stati presenti anche durante l’evento la prof.ssa Angela Raffaele Addamo, dirigente dell’Istituto Baruffi di Ceva e i docenti: prof.ssa Marina Bonelli, Istituto Tecnico Agrario di Mondovì , prof. Giovanni Lenta del Liceo Scientifico di Ceva, prof.ssa Annarosa Morandini, Istituto Baruffi di Mondovì.

In questa edizione gli allievi degli Istituti Superiori sono stati chiamati ad argomentare, in 7-10 minuti, sulla frase: “Laudato si’ mi’ Signore”, che cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza e, come una madre bella che ci accoglie tra le tue braccia (…). Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. (Dalla Lettera Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco).

E il presidente Internationale del Lions, Patty Hill, suggerisce: “Cambiamo il mondo!”. Le affermazioni di Papa Francesco rappresentano un potente richiamo alla consapevolezza e alla responsabilità verso il pianeta, che è la fonte di vita di tutti. E’ necessario trasformare la mentalità consumistica e predatrice, adottando politiche di promozione della sostenibilità e di rispetto per l’ambiente. I ragazzi e le ragazze del nuovo millennio ci indicano con sicurezza la direzione da seguire per prenderci cura del bene comune, al di là degli egoismi economici.