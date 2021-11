MONDOVI'/ Coltivare erbe aromatiche e officinali: 3 lezioni online con gli esperti

CUNEO CRONACA - Conosciute e utilizzate da sempre, le erbe officinali stanno suscitando un grande interesse da parte della scienza, dei consumatori e dell'industria. Gli utilizzi sono veramente molteplici, nutraceutici, liquoristici, cosmetici, eppure in Italia il settore resta frammentato e un’alta percentuale di erbe officinali viene importata da altri Paesi.

In base ad una recente ricerca sembra che siano circa 8 milioni gli italiani che utilizzano piante o estratti, spezie, in cucina e per il benessere psicofisico. Pensiamo quindi che la coltivazione di erbe officinali possa essere un interessante investimento atto a diversificare la produzione agricola soprattutto, ma non esclusivamente, di piccole e medie aziende agricole.

Per questo il Comizio Agrario organizza il seminario "Coltivare le erbe aromatiche e officinali" con esperti professionisti e docenti universitari. Il seminario comprende 3 lezioni online (giovedì 25 novembre, giovedì 2 dicembre e giovedì 9 dicembre) dalle ore 20,30 alle 22 circa.

IL PROGRAMMA

I Lezione (giovedì 25 novembre: “Gestione del suolo per le piante aromatiche”, relatore Luca Capo, Dottorando in Scienze Agrarie.

II Lezione (giovedì 2 dicembre): “Malattie delle piante officinali e cenni di difesa”, relatrice Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova, Università di Torino.

III Lezione (giovedì 9 dicembre): “Possibilità di gestione delle infestanti nelle colture officinali”, relatore Prof. Francesco Vidotto, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Università di Torino.

Il link di accesso alla lezione verrà dato a chi si iscriverà.

Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì.

E-mail: seminari@comizioagrario.org.