MONDOVI'/ Al Cfpcemon si parla di Lean Management con Ugo Chiavassa

CUNEO CRONACA - Giovedì 21 marzo, presso il Centro Congressi della sede di Mondovì, nel panorama imprenditoriale l'efficienza non è solo un valore aggiunto, ma un requisito imprescindibile per il successo.

Il Cfpcemon, da sempre al fianco delle aziende nel loro percorso di crescita, organizza un incontro gratuito, per avvicinarsi alla metodologia Lean Manufacturing; un approccio che rivoluziona il modo di intendere la produttività. Relatore dell’incontro, che si terrà giovedì 21 marzo, alle 16.30, presso il Centro Congressi del Cfpcemon di Mondovì, sarà l'esperto di Lean Management e Lean Six Sigma, Ugo Chiavassa.

Durante l’incontro, libero a tutti ma consigliato a figure dirigenziali e decisionali di piccole e medie imprese, Ugo Chiavassa illustrerà i principi e i benefici di questo approccio, in particolare per le Pmi. I posti in sala sono limitati ed è quindi consigliata la prenotazione QUI.

Sergio Rizzo