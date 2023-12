MOMBASIGLIO/ L'associazione "In Quinta" accompagna all’Opera al Carlo Felice di Genova

SERGIO RIZZO - L'associazione "In Quinta" di Mombasiglio continua la sua tradizione di accompagnare gli appassionati all'Opera presso il prestigioso Teatro Carlo Felice di Genova. Il programma per quest'anno include tre spettacoli.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 20 gennaio con "Madama Butterfly". Segue, sabato 13 aprile, "La Bohème". Infine, sabato 15 giugno, si terrà "Il Barbiere di Siviglia".

I prezzi per assistere a questi spettacoli, inclusivo del trasporto andata e ritorno in navetta da Ceva a Genova, variano in base al settore:

Euro 108 per il primo settore (fila 1–17).

Euro 95 per il secondo settore (fila 18–25).

Euro 86 per il terzo settore (fila 26–31).

Euro 81 per la galleria.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro venerdì 5 gennaio, con un numero minimo di 8 persone richieste per ogni spettacolo. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, è possibile contattare l'associazione all'indirizzo email ass.inquinta@gmail.com, al telefono 0174722338 o al numero di cellulare 3385228451.

