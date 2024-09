MOMBASIGLIO/ Gal Mongioie: pubblicato il bando "Start up non agricole" per il 2024

SERGIO RIZZO - Si informa che il Gal Mongioie, in attuazione della propria Ssl nell’ambito della programmazione Leader 2023 – 2027, ha pubblicato il Bando "Start up non agricole" n. 1/2024 – prima apertura.

Il bando è disponibile sul sito internet del Gal Mongioie QUI. Le domande di sostegno dovranno essere presentate tramite la procedura del Sistema Piemonte obbligatoriamente entro le ore 13.00 di venerdì 14 marzo 2025.

Per ulteriori richieste di informazioni, gli interessati possono inviare un’email all’indirizzo: info@galmongioie.it; galmongioie@pec.it; www.galmongioie.it. Gal. Mongioie: piazza Vittorio Veneto 1, Mombasiglio. Telefono 0174/780268-Fax 0174/782935.

