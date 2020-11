MOMBASIGLIO/ Gal Mongioie: presto il corso per diventare accompagnatore cicloturistico

SERGIO RIZZO - Il Gal Mongioie nell’ambito del Progetto territoriale “Gal Mongioie e-bike Cluster”, in fase di realizzazione su 45 Comuni del territorio cebano monregalese, ha ritenuto importante richiedere alla Regione Piemonte, attraverso e in piena collaborazione con Formont, l’attuazione di un Corso abilitante a svolgere l’attività di Accompagnatore Cicloturistico.

Al termine del Corso verrà rilasciato il patentino della Regione Piemonte che abilita alla professione di Accompagnatore Cicloturistico. Il patentino della Regione Piemonte è l’unico che consente di svolgere questa professione in modo regolare e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Si ritiene molto importante questa iniziativa perché consentirà a molte persone di intraprendere, in modo regolare, una nuova professione molto richiesta dai tanti e-bikers che vorranno percorrere i 130 itinerari del Progetto del Gal Mongioie.

È la prima volta che questo Corso si svolge nell’area cebano monregalese.

In base alla L.R. 33/2001 e la D.G.R. n. 27/11643 del 2009 è Accompagnatore Cicloturistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientali, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti specifici di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche.

L’Accompagnatore Cicloturistico sarà in grado di condurre i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione e saprà offrire l'assistenza tecnica ciclistica necessaria alla corretta esecuzione dell'escursione.

Inoltre saprà fornire notizie di carattere descrittivo e informazioni utili sulle zone comprese nell’itinerario e sarà in possesso di competenze di base di primo soccorso.

L’attività' formativa sarà su: legislazione e organizzazione turistica, tecnica professionale, elementi di meteorologia, geografia regionale e provinciale, storia cultura arte e folklore regionali con approfondimenti sul territorio provinciale, cartografia e Gps, tecniche di comunicazione e dinamiche di gruppo, tecnica ciclistica, meccanica ciclistica, primo soccorso e uscite pratiche sul territorio. Il corso è realizzato in collaborazione con la Fci. - Federazione Ciclistica Italiana.

Il corso si terrà per il 95% delle lezioni nella sede del Gal Mongioie, presso il Castello di Mombasiglio e per il 5% presso Formot Peveragno in Località Madonna dei Boschi.

Sono previste 286 ore teorico pratiche serali, le lezioni teoriche e diurne le uscite pratiche con obbligo di frequenza dell’80% del monte ore del corso che potrà offrire anche crediti formativi.

La quota d’iscrizione è di euro 1.450,00. I costi sono comprensivi di tutte le spese e le pratiche e le marche da bollo per il rilascio del patentino regionale. Per informazioni contattare la segreteria del Formont al numero 0171/338997.

L’attivazione è prevista a inizio dicembre 2020 o al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Il termine ultimo dell’iscrizione è previsto il 30 novembre 2020.

Il Bando è disponibile sul sito del Gal Mongioie http://www.galmongioie.it/ e su quello di Formont http://www.formont.it/.

(Nella foto: il castello di Mombasiglio sede del Gal)