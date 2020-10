"Molti contatti nel post alluvione a Limone": il sindaco positivo continuerà a lavorare da casa

CUNEO CRONACA - Il sindaco di Limone, Massimo Riberi, in un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19.

"Sto abbastanza bene, ho un po' mal di schiena e raffreddore, ma nulla di preoccupante - ha rassicurato il primo cittadino -. Anche se non mi trovo personalmente a Limone, lavorerò da casa al fianco dei miei collaboratori per far ripartire la stagione sciistica".

Proprio a Limone, nelle ultime 3 settimane post alluvione il lavoro per rimettere in piedi il paese è stato intenso. "Ho avuto contatti con molte persone - ha detto Riberi - Nonostante io sia stato molto attento, il virus mi ha colpito ugualmente. Cercate di essere prudenti e di rispettare le norme", ha concluso.

(Immagine tratta dal videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Limone Piemonte)