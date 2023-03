Mimose per l'Iran, caccia al tesoro, film e spettacoli per "Marzo donna" a Savigliano

CUNEO CRONACA - Savigliano celebra la Giornata Internazionale della Donna. E lo fa non solo in prossimità dell'8 marzo, ma con il calendario di eventi “Marzo donna 2023”, che coprirà tutto il mese che sta per arrivare. A mettere in piedi il cartellone, la Consulta Pari Opportunità. Si comincia sabato 4 marzo, dalle 9.30 alle 13, in Piazza Santarosa, con “La violenza sulle donne è pane quotidiano”: saranno distribuiti sacchetti di pane offerti da alcuni panettieri saviglianesi. A cura dell’Associazione Mai+Sole. Sempre sabato, alle 16.30 presso la Sala S. Agostino di piazza Arimondi, “Storie di principesse coraggiose”: lettura e laboratorio creativo per bambini (3-8 anni) a cura dell'associazione “Voci di Mamme” e della biblioteca civica. Prenotazione obbligatoria al numero 0172.22727.

Martedì 7 marzo – alle 21, al Cinema Aurora – si terrà la proiezione del film “Non conosci Papicha”. La pellicola narra la storia di una giovane Algerina che sogna di fare la stilista, ma si deve scontrare con i fondamentalisti del posto. Ingresso ridotto a 5 euro. Il giorno della ricorrenza, mercoledì 8 marzo, alle 16.30, presso il Parco della Lentezza (Via Mutuo Soccorso 8) andrà in scena la Festa delle donne del mondo, una merenda etnica a cura dell’Associazione “Profumo di Spezie”. A seguire, alle 18, “L'Otto per l'Iran”, piantumazione di una mimosa per onorare la memoria di Masha Amini, con brevi interventi a sostegno delle donne iraniane. L'evento verrà condiviso contemporaneamente con tutti i Comuni delle Sette Sorelle della Granda e paesi limitrofi.

Si prosegue venerdì 10 marzo, alle 19.30: l’Asd Arti Marziali Bushido proprorrà una lezione gratuita di autodifesa per le donne presso la palestra Vitality Wellness di via Togliatti. È gradita la prenotazione al numero 0172. 370176. Sabato 11 marzo, alle 18, presso il museo civico “A. Olmo”, ci sarà l'evento Armonia Art Music Victuals Charity – con Alex Astegiano, Mauro Porera e Christian Panero, con esposizione dei ritratti presenti nel libro “Sguardi”, a cura dell'Associazione Mai+Sole. Sempre il sabato, alle 21, presso il teatro Milanollo, andrà in scena “I dialoghi della vagina”, spettacolo al femminile scritto e diretto da Virginia Risso. Ingresso: platea e palchi 20 euro, galleria e loggione 15 euro. Info e prenotazioni: 333. 6204002 – 348. 8136357 (oppure via mail: torinocittaperledonne@gmail.com).

Si prosegue con il cinema. Mercoledì 15 e giovedì 16 marzo – alle 21, presso il Cinema Aurora – proiezione del film “Tuesday club”. Ingresso ridotto a 5 euro (per i non possessori della tessera rassegna). Sabato 18 marzo, dalle ore 15.30 alle 17.30, presso la biblioteca civica spazio alle autobiografie narrate “Grandi donne con grandi idee”: evento per bambini 6-10 anni con animazioni svolte dai volontari Questi gli eventi. Per tutto il mese di marzo – dal 1 al 31 – si potrà inoltre partecipare alla caccia al tesoro “Scopri la donna misteriosa”. Nelle vie del centro cittadino saranno disseminati qr-code associati a brevi video, per scoprire le storie di dieci donne che hanno dato un contributo significativo alla società. Al termine, un breve quiz metterà alla prova le conoscenze dei partecipanti ed ogni settimana le prime cinque persone che completeranno correttamente il quiz riceveranno un premio presso la biblioteca civica. Per tutti i partecipanti ci sarà un piccolo omaggio.

Anche il mondo dello sport saviglianese scenderà in campo per il mondo femminile. Sabato 11 marzo, alle 20.30, si svolgerà il Campionato femminile B2 del Volley Ball Club. Sabato 18 marzo, alle 18, l'Asd Volley Savigliano propone l'ingresso ridotto a 5 euro per le donne al campionato maschile di A3. Sabato 4 marzo, alle 21, l'Amatori Basket Savigliano offre l'ingresso gratuito alle donne al Campionato Serie C Gold. Sempre a marzo, l'Asd B.C. Gators regala il primo mese di prova per ragazze fino a 13 anni. Infine, l'11 e il 12 marzo, allo stadio Morino, la Saviglianese Fbc 1919 darà un omaggio floreale alle donne. Per tutto il mese di marzo, poi, la torre civica di piazza Santarosa sarà illuminata di arancione, a testimoniare la vicinanza di Savigliano ai diritti delle donne.

«Abbiamo davanti un mese ricco di appuntamenti – spiega Clotilde Ambrogio, consigliera delegata alle Pari Opportunità –. Tanti incontri e momenti di svago, riflessione ed approfondimento sulla tematica femminile che sono frutto di un lavoro collettivo della Consulta Pari Opportunità. Una collaborazione di tanti ambiti e settori della città che si è concretizzata nel cartellone di Marzo Donna 2023».