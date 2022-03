Migranti, tutto l'impegno che c'è dietro l'accoglienza in una serata al Monviso di Cuneo

CUNEO CRONACA - Giovedì 31 marzo, presso il cinema Monviso di Cuneo (via XX Settembre, 14), si terrà un evento pubblico organizzato dal progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) in collaborazione con il Comune di Cuneo. La serata, che comincerà alle ore 20,30, sarà strutturata in due parti.

Durante la prima sarà ospite l’avvocata Alessandra Ballerini, specializzata in diritti umani e immigrazione, consulente della Commissione diritti umani del Senato, attiva in numerosi ambiti di interesse sociale e legale della famiglia di Giulio Regeni: con lei, i rappresentanti del Sai daranno vita a un dialogo volto a connettere il tema del diritto d’asilo con le esperienze concrete di accoglienza e di integrazione che quotidianamente vengono praticate sui territori della provincia e nei bacini nei quali opera il SAI.

La seconda parte della serata, invece, sarà dedicata alla proiezione del documentario King Hair. Cinque storie dal mondo, prodotto dal SAI e realizzato da Sergio Pozzi e Simone Drocco, con le musiche originali di Morro Kanuteh. Il lavoro, realizzato tra aprile e giugno dello scorso anno, ripercorre e intreccia le storie di 5 persone (un barbiere, una studentessa, un ex calciatore, una cuoca e un pastore) che – provenienti da continenti diversi – da tempo vivono sul territorio cuneese. «Il documentario», spiegano gli autori, «lascia la parola ai suoi protagonisti, seguendoli tra scuola, lavoro, difficoltà nel cercare una casa e fatiche della burocrazia. Un vero e proprio spaccato di vita che intende raccontare uno dei molti aspetti della migrazione e dell’accoglienza dal punto di vista di chi li vive sulla propria pelle». Alla proiezione del docufilm seguirà infine un dibattito tra alcuni dei protagonisti della pellicola presenti in sala e il pubblico.

Il senso complessivo dell’evento è legato all’esigenza, da parte dei molti operatori, degli enti e dei professionisti che lavorano nel progetto, di condividere con la cittadinanza il senso profondo e la portata di un lavoro che da anni si sviluppa sul nostro territorio. Come affermato dai responsabili del SAI, «le persone che accogliamo innescano inevitabilmente un cambiamento; tuttavia, anche la società deve cambiare a sua volta, garantendo quello ‘spazio’ necessario per eliminare la segregazione e, in questo modo, evolvere nella costruzione di nuove comunità davvero inclusive. Solo così l’accoglienza e l’integrazione smettono di essere una ‘faccenda’ degli operatori sociali, dei professionisti e dell’Ufficio politiche sociali del Comune di Cuneo, diventando una questione di tutti, della collettività: perché l’accoglienza diventi davvero emancipante, è necessario che la persona accolta si possa connettere con il sistema dei servizi, con quello del welfare e con le reti affettive delle nostre città, e ciò deve valere per tutte le persone escluse o a rischio di esclusione sociale».