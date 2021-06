Michele Bono del Bodoni di Saluzzo “Fascia d'oro“ alle Olimpiadi della Fisica

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Liceo Bodoni di Saluzzo e pubblichiamo: "Il primo marzo 2021 si è svolta, in presenza, ognuno nella propria scuola con supervisore e via zoom con il responsabile della sezione, la Fase Provinciale delle Olimpiadi di Fisica.

La premiazione è stata rimandata fino ad ora, poiché si sperava di poterla svolgere in presenza a Torino, cosa che purtroppo non è stata possibile.

La classifica viene stilata nel seguente modo: il 1° assoluto va ai nazionali. Dopo di lui gli studenti che sono arrivati ad almeno il 90% del suo punteggio conseguono la fascia oro, quelli fino all’80% quella d'argento e quelli fino al 70% quella di bronzo.

Il 3 giugno 2021, Michele Bono della classe 4^D del Liceo Scientifico Bodoni di Saluzzo ha ricevuto dal preside Lorenzo Rubini l'attestato di merito “fascia d'oro” delle Olimpiadi della Fisica, insieme a un buono premio di 75 €.

Sono solo 5 gli studenti della intera provincia ad aver ricevuto la massima menzione e questo rende ancora più eccezionale l’impresa del nostro Michele.

“Sono contento del risultato ottenuto, che premia la mia passione per la fisica” commenta Michele. Soddisfatta anche la professoressa Francesca Quagliotti, responsabile del progetto per il Liceo: “quest'anno la fase provinciale era particolarmente difficile, e Michele ha dato prova di grande intuito e competenza”.

Ci piace ricordare che Michele, come abbiamo già avuto modo di scrivere in precedenti occasioni, è anche un atleta di rilievo internazionale nell’arrampicata sportiva: una ulteriore dimostrazione che studio e attività agonistica non solo possono procedere di pari passo, ma si completano vicendevolmente.

Al di là del risultato di grande soddisfazione, bisogna anche apprezzare il fatto che, nonostante la pandemia, le attività culturali e gli agoni studenteschi procedono, per dare un segnale di “normalità” in questo periodo così difficile per la didattica".