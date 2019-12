Mezzo metro di neve al colle e pericolo slavine: resta chiuso il valico della Maddalena

Prosegue senza sosta l’attività di Anas nel nord-ovest della penisola duramente colpito dall’intensa ondata di maltempo che ha causato disagi locali alla circolazione per lo smottamento dei versanti e per l’apporto consistente di neve sulle tratte di montagna. La mobilitazione di uomini e mezzi Anas è rimasta attiva per tutto il fine settimana consentendo di ripristinare la circolazione in breve tempo lungo tratti localizzati.

Alcune situazioni stanno richiedendo la prosecuzione delle attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza. In Piemonte resta chiusa la strada statale 21 del colle della Maddalena tra Argentera, al km 53,330, e il confine di Stato, al km 59,708, dove si sono registrati accumuli di neve di circa 50 centimetri e dove è stato accertato il distacco di alcune slavine che non hanno provocato danni per la chiusura preventiva al transito.

(Foto di repertorio)