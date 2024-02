"Mezza del Marchesato", i successi dell'Atletica Mondovì nella corsa a Saluzzo

SERGIO RIZZO - Domenica 25 febbraio si è svolta la nona edizione della “Mezza del Marchesato”, una competizione che ha visto partire e concludersi la corsa nel centralissimo corso Italia di Saluzzo. Il percorso di 21 chilometri ha attraversato la pittoresca campagna del Marchesato, toccando i Comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco. L'evento è stato organizzato congiuntamente dall'Atletica Saluzzo e dalla Podistica Valle Varaita, con quasi 700 partecipanti al via, che hanno gareggiato anche per i titoli regionali e provinciali di mezza maratona.

La vittoria è stata conquistata da due atleti di casa: Gianluca Ferrato (Saluzzo) e Gessica Peyracchia (Varaita), che hanno ottenuto rispettivamente i tempi di 1h07’04” e 1h18’29”. L'Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha partecipato numerosa a questa competizione, con risultati di rilievo.

Luca Mondino è stato il più veloce tra gli atleti monregalesi, con un nuovo personale di 1h17’27”, classificandosi al 20° posto assoluto e al 3° posto nella categoria Sm 35. I titoli regionali sono stati conquistati da Graziella Venezia nella categoria Sf 60 (1h39’17”) e da Paolo Taricco nella categoria Sm 65 (1h39’18”). Altri atleti dell'Atletica Mondovì hanno ottenuto risultati di rilievo, confermando la solidità e la competitività del club in questa disciplina.

Per chiunque sia interessato a iniziare a correre o migliorare le proprie performance, l'ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo offre un'opportunità unica. La sede è situata presso la pista di atletica del Beila a Mondovì, in via Conti di Sambuy 10, contattabile tramite segreteria@atleticamondovi.net o al numero 0174339255.

Oltre alla Mezza del Marchesato, altri appuntamenti sportivi hanno animato la scena locale. Sabato 24 febbraio si è svolta la seconda giornata di “Un gioco da ragazzi” a Bra, con circa 30 atleti presenti, tra cui i rappresentanti dei Poli di Ceva e Carrù. Si sono registrati notevoli miglioramenti e ottime prestazioni da parte degli atleti di Mondovì, dimostrando il costante impegno e la dedizione al miglioramento personale.

Infine, è stato un successo la terza edizione del Cross di Valdengo “Winter Brich”, disputato domenica 25 gennaio e valido come Campionato Regionale individuale di Cross Giovanile e come ultima prova del “Trofeo Piemonte”. Nonostante le difficili condizioni meteo, l'Atletica Mondovì ha ottenuto risultati di rilievo, confermandosi tra i migliori club della regione.

Concludendo, il mondo dell'atletica a Mondovì continua a regalare soddisfazioni e ad attirare sempre più persone desiderose di sfidarsi e migliorarsi in questa affascinante disciplina sportiva.

Sergio Rizzo