Meteo: continua l'instabilità in Piemonte, parentesi di sole alternate a rovesci in Granda

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino, addensamenti in aumento nel pomeriggio a partire dalle Alpi.

Precipitazioni: rovesci sparsi nel pomeriggio, più consistenti sul settore sud-occidentale.

Zero termico: in calo nella notte prima dell'alba a 2500-2600 metri; successivo rialzo a 2700 metri.

Venti: deboli o localmente moderati in montagna, sulle Alpi in rapida rotazione da sudovest al mattino e poi da est nel pomeriggio-sera, sull'Appennino tra sud e sudest; deboli in pianura, prevalentemente da sud al mattino e da ovest al pomeriggio-sera.