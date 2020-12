Meteo avverso e rischio valanghe: chiuso al transito il Colle della Maddalena tra Argentera e il confine di Stato

CUNEO CRONACA - Anas ha disposto la chiusura al transito della strada statale 21 “del Colle della Maddalena” nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento tecnico è stato adottato in via precauzionale sulla base del bollettino valanghe 102/2020 emesso oggi, giovedì 31 dicembre, da Arpa Piemonte. A partire dalle prossime ore sono infatti previsti significativi apporti di neve al suolo sui settori alpini, compreso il Piemonte meridionale, con progressivo aumento del pericolo valanghe.

Il tratto resterà chiuso al transito fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

