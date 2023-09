A Savigliano la cultura della carne bovina Piemontese con "Meating: di cotte e di crude"

CUNEO CRONACA - Venerdì 29 settembre, alle 18, a Savigliano si alzerà il sipario sulla prima edizione di "Meating: di cotte e di crude – Percorsi di carne bovina Piemontese” ideata e realizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano. Il taglio del nastro avrà luogo presso l’area meeting all’interno del percorso allestito in piazza del Popolo, e sarà preceduto dagli interventi del presidente della Fondazione, Andrea Coletti, e dal sindaco di Savigliano, Antonello Portera, oltre che dei rappresentanti del mondo politico istituzionale e delle realtà associative e produttive.

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre, nel cuore della città i visitatori potranno conoscere la tradizione e tutte le peculiarità della carne bovina Piemontese. Vi sarà un’area dedicata alle degustazioni, uno spazio meeting, in cui esperti del settore approfondiranno argomenti di attualità legati al mondo della carne e, in generale, dell’alimentazione, oltre a un’area riservata a show-cooking e a esibizioni dal vivo. Ampio spazio sarà dedicato alla miglior offerta di street food, vini e birre artigianali, per chiudere poi il percorso con gli espositori di prodotti enogastronomici piemontesi e non solo.

Sotto l’Ala Polifunzionale, sabato e domenica, si potrà pranzare e cenare al BBQ Restaurant con due menù (large e medium) interamente a base di carne bovina Piemontese cucinati dai cuochi di “Smoke’N’Roll”, esperti che hanno fatto della cucina barbecue una vera e propria “arte”. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di assaggiare, fino ad esaurimento, la pregiata “Madama La Piemonteisa”. È consigliata la prenotazione.

Dopo il momento inaugurale, venerdì 29, alle 20, proprio sotto l’Ala ci sarà una cena solidale (antipasti/grigliata mista/contorno e dessert) il cui ricavato sarà devoluto, in parte, all’associazione Amici dell’Ospedale SS. Annunziata ONLUS per l’acquisto di un robot chirurgico da parte dell’ospedale cittadino per poter effettuare interventi in laparoscopia sempre meno invasivi. La cena ha un costo di 60 euro ed è consigliata la prenotazione scrivendo una mail a info@entemanifestazioni.com o inviando un WhatsApp al numero 331/6545502.

Sabato e domenica MEATING proporrà numerosi show-cooking presso un’apposita area in cui saranno protagonisti chef, macellai, esperti e nutrizionisti per coinvolgere il visitatore a 360 gradi nel mondo della Piemontese e accompagnarlo, passo dopo passo, a vivere esperienze di gusto e momenti dimostrativi.

Con l’obiettivo, invece, di approfondire alcuni aspetti legati alla carne bovina Piemontese e all’alimentazione sana, sono in programma anche diversi i convegni organizzati in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio e alcune realtà di primo piano del settore.

Nutrito è anche il programma di eventi serali con cui MEATING si propone come luogo di incontro e aggregazione grazie all’offerta di eventi che per tre giorni animeranno la manifestazione con momenti di intrattenimento e musica per tutte le età.

Tutti gli show-cooking, i convegni e gli spettacoli della tre giorni sono a ingresso libero. Per conoscere il programma dettagliato della tre giorni consultare il sito www.entemanifestazioni.com o le pagine social (FB e IG) dell’evento e della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano

L’evento “MEATING: di cotte e di crude” è organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e con il contributo di Fondazione CRS, Fondazione CRC e Fondazione CRT. Importante, infine, è il supporto di numerosi sponsor: Banca CRS (gold sponsor), Confagricoltura Cuneo, (main sponsor), Confartigianato Cuneo, Conad, Atlante Montello e Olimac (official sponsor) ed EVISO (Energy partner).