"Incontri d'Autore", per la musica nelle frazioni di Cuneo mascherina e prenotazione

CUNEO CRONACA - "Incontri d'Autore" approda per la XVI edizione nelle frazioni di Cuneo. Sabato 10 ottobre, alle 16, nel Giardino di Cà di Banda a Madonna delle Grazie, andrà in scena il Quartetto trombe clarinetto e piano: Luca Vallauri e Giacomo Amico alle trombe, Paolo Montagna al clarinetto e Clara Dutto al pianoforte proporranno brani del ‘900 di forte impatto emotivo e il clarinetto, sempre duettando con il pianoforte, ci conquisterà con celebri melodie e ritmi jazz.

L’appuntamento è a ingresso libero, ma la prenotazione è obbligatoria (3334984128-incontridautore@yahoo.it). Info: www.promocuneo.it. Per accedere al concerto sarà obbligatorio indossare la mascherina. La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo, con il contributo di MIBACT e Regione Piemonte e delle fondazioni CRC e CRT.

Luca Vallauri inizia gli studi accademici al Conservatorio G. F. Ghedini con il Prof. Marco Braito e, dal secondo anno, con il Prof. Fabiano Cudiz. Grazie al programma Erasmus, nel primo semestre 2017, frequenta la classe di Tromba del Prof. Guido Segers all’Hochschule für Musik und Theatre di Lipsia. Nel 2018, ottiene la Laurea di primo livello in Tromba con il Prof. Mario Bracalente; attualmente è iscritto al corso Biennale Superiore (BSO) al Conservatorio G. F. Ghedini con il Prof. Roberto Rossi.

Giacomo Amico inizia lo studio della tromba a 7 anni con la Maestra Carla Barison nel Corpo Bandistico Parrocchiale Maria Pia di Finalpia e la Società Filarmonica Guido Moretti 1518 di Pietra Ligure. Nel 2012, prosegue gli studi con il M° Giuseppe Alfano con cui partecipa ad alcuni concorsi musicali con ottimi risultati. Nel 2015, inizia gli studi al Conservatorio G.F. Ghedini con il M° Fabiano Cudiz, già Prima Tromba del Teatro La Fenice di Venezia e del Teatro Carlo Felice di Genova e con il M° Mario Bracalente, già Prima Tromba dell'Orchestra regionale del Lazio. Dal 2017, insegna all’Accademia Musicale del Finale di Finale Ligure. Ha partecipato alla Masterclass di tromba, nel 2017, con il M° Marco Braito, prima tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e di prassi musicale barocca con il M°Davide Vittone nel 2018. Ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo per la produzione dei concerti Dedicato a Rossini. Attualmente prosegue gli studi al Conservatorio G.F. Ghedini , con il M° Roberto Rossi, prima tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Paolo Montagna si avvicina al clarinetto a 8 anni e si diploma, nel 1993, con il massimo dei voti al Conservatorio di musica G. Verdi di Torino con il M° Massimo Mazzone. Continua lo studio con clarinettisti di fama internazionale quali Giampiero Sobrino, Fabrizio Meloni, Alessandro Carbonare, Valter Boykens e Eddie Daniels. Ha suonato con l’Orchestra Internazionale d'Italia, l’Orchestra del Teatro Bellini di Napoli, l’Orchestra B. Bruni di Cuneo e l’Orchestra del Piemonte; nell'Orchestra Nazionale Agesci di Roma, nata in occasione della GMG voluta da papa Giovanni Paolo II, era primo clarinetto e responsabile dei fiati; attualmente, è primo clarinetto dell’Orchestra Classica FFM e dal 2016, è Vice Maestro della Filarmonica Arrigo Boito di Fossano. Dopo aver studiato il Clarinetto Basso con Massimo Rissone, Clarinettista Basso Rai, ha perfezionato i suoi studi con Gianni Virone, jazzista contemporaneo. Segue l'evoluzione del clarinetto con materiali e tecnologie di costruzione nuove e avanzate del marchio canadese Backun e suona Clarinetti Backun MoBa con componenti Pomarico, Vandoren e Silverstein.

Clara Dutto, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche ed ha suonato in tutta Italia con vivo successo per l’ Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi e l’Orchestra Filarmonica di Torino, ed ha partecipato al Festival Pontino e al Festival delle Alpi Marittime. Dal 2005, è pianista accompagnatrice del M° Bruno Giuranna all’Accademia W. Stauffer di Cremona ed ha collaborato con i Maestri Sonig Tchakerian e Francesco Manara, Diemut Poppen e Simonide Braconi,Enrico Dindo, Walter Boeykens e Calogero Palermo. Dal 2007, è accompagnatrice del Concorso Internazionale di musica Città di Chieri. Ha conseguito il Diploma Accademico di 2° livello con il massimo dei voti e la lode. Ha insegnato Pratica della Lettura Vocale e Pianistica al Conservatorio L.Refice di Frosinone e Accompagnamento pianistico al Conservatorio L. D'Annunzio" di Pescara. Nata come pianista classica, ama esplorare altri generi musicali e ha collaborato in diversi progetti di musica leggera e pop.