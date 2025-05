Maltempo: tregua solo temporanea, tornano i temporali da mercoledì pomeriggio

CUNEO CRONACA - L'allontanamento verso est del vortice depressionario transitato sul Piemonte in mattinata porterà a una progressiva attenuazione delle precipitazioni a partire da nord-ovest, con residui temporali anche di forte intensità nella prima parte del pomeriggio, più probabili a sud del Po e al confine con la Lombardia.

Un temporaneo aumento dei valori di pressione garantisce un temporaneo miglioramento delle condizioni dalla sera fino alla mattinata di mercoledì. Nel pomeriggio di mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - a causa della discesa di una nuova saccatura dalla Francia verso l'arco alpino nordoccidentale, nuovi temporali sono attesi in formazione a ridosso dell'arco alpino occidentale, in successivo probabile transito sulle pianure.

Giovedì giornata nuovamente instabile con temporali diffusi; i valori precipitativi più elevati sono attesi a est al mattino e a sud del Po nelle ore centrali. Miglioramento dal pomeriggio e per tutto venerdì.

Mercoledì 21 maggio

Nuvolosità: inizialmente soleggiato con locali banchi di nebbia in pianura prima dell'alba e maggiore nuvolosità sui rilievi; dalla tarda mattinata sviluppo di estesi cumuli sulle Alpi in trasferimento alle pianure nel corso del pomeriggio e della sera.

Precipitazioni: da metà giornata rovesci e temporali sulle Alpi in successivo movimento verso le pianure. Intensità generalmente debole o moderata con possibili picchi forti. Possibili grandinate in corrispondenza dei fenomeni più intensi.

Zero termico: fino al pomeriggio in rialzo a 3200-3300 m a sud e costante sui 2900-3000 metri a nord; calo di 100-200 metri in serata.

Venti: deboli da nord sulle Alpi in rotazione da ovest in mattinata e intensificazione a moderati in serata; sull'Appennino deboli da nord al mattino e moderati da sud al pomeriggio. Rinforzi moderati da sud a quote collinari a est nel pomeriggio. Deboli variabili in pianura. Raffiche sostenute in corrispondenza dei temporali.

Giovedì 22 maggio

Nuvolosità: molto nuvoloso al mattino con copertura in attenuazione da nord-ovest fino a cielo soleggiato a ovest e parzialmente nuvoloso a sud-est in serata.

Precipitazioni: nella notte possibili temporali forti nei pressi del Lago Maggiore; dalla mattinata attivazione di rovesci e temporali sulle Alpi e al confine con la Lombardia. Al pomeriggio attesi invece temporali forti o molto forti diffusi, più probabili a sud del Po. Attenuazione serale con l'eccezione dell'Alessandrino. Possibili grandinate.

Zero termico: in forte calo a partire da nord-ovest fino ai 2300-2500 m.

Venti: sulle Alpi deboli o moderati occidentali, poi da nord e in forte aumento dalle ore centrali; sull'Appennino prima deboli meridionali e in seguito moderati o forti da nord; a est moderati a quote collinari, al mattino da sud, al pomeriggio da nord con rinforzi forti; deboli variabili altrove. Possibile locale foehn nelle valli alpine.

Venerdì 23 maggio

Nuvolosità: sereno o soleggiato al mattino; formazione di cumuli sulle Alpi dalle ore centrali.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti al mattino; sviluppo di locali deboli rovesci sulle Alpi dal primo pomeriggio.

Zero termico: in temporaneo aumento fino ai 2600 metri a metà giornata e in nuovo calo in serata sui 2300 metri sull'arco alpino e 2500 metri altrove.

Venti: generalmente deboli; da nord nord-est in montagna con residui rinforzi moderati al primo mattino, in rotazione da nord-ovest dalle ore

centrali; sul Piemonte orientale a quote collinari al mattino moderati settentrionali, poi in attenuazione e rotazione dai quadranti orientali;

variabili in pianura.