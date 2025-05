Maltempo sul Piemonte: grandine nel Monregalese, nuovi temporali tra giovedì e venerdì

CUNEO CRONACA - Il minimo barico, martedì sulla Francia, ha valicato l'arco alpino ed ora è posizionato tra Piemonte e Liguria. Esso mantiene instabilità più accentuata nel pomeriggio e sulle aree alpine e pedemontane a nord del Po. Particolarmente critica la situazione nel Monregalese, dove si stanno verificando rovesci e grandinate localizzate.

L'attenuazione della ventilazione - fa sapere Arpa Piemonte - garantirà una pausa delle precipitazioni e maggiori schiarite nella mattinata di giovedì, mentre dal pomeriggio nuovi temporali interesseranno le Alpi e i settori tra Torinese, Novarese e Verbano, con locali temporali anche forti nella tarda serata per il transito in quota di una depressione.

Venerdì trascorrerà all'insegna di una moderata instabilità, con spazi sereni sui settori sudorientali della regione, mentre sabato una debole rimonta anticiclonica sul Mediterraneo porterà ad ampie schiarite, almeno al mattino. Le temperature rimangono su valori lievemente sotto la media del periodo.

Giovedì 8 maggio

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso con nubi basse e locali foschie nelle prime ore del mattino sulle zone di pianura; dal pomeriggio nuvolosità irregolare con cumuli in accrescimento dalle zone pedemontane.

Precipitazioni: dalle ore centrali della giornata rovesci e locali temporali sparsi sui settori pedemontani alpini, con fenomeni in transito sulle zone di pianura a nord nel pomeriggio. Locali fenomeni più intensi nella notte sui settori settentrionali al confine con la Lombardia. Quota neve tra 1900 e 2100 metri a nord.

Zero termico: in aumento fino a 2400-2500 m nelle ore centrali, nuovo calo in serata sui 2100 metri a nord e 2300 metri a sud.

Venti: generalmente deboli, dai quadranti meridionali in montagna e da quelli orientali sulle zone pianeggianti. Locali rinforzi nel pomeriggio sulle pianure settentrionali e tra Astigiano ed Alessandrino.

Venerdì 9 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite più ampie ad est nel pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino residue sul settore settentrionale, nel pomeriggio rovesci sparsi più probabili a ridosso dei rilievi e in particolar modo sul Cuneese.

Zero termico: in aumento sui 2500-2600 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, dai quadranti occidentali sulle Alpi, da est-nordest sui restanti settori. Localmente più intensi al mattino sul nord della regione.

Sabato 10 maggio

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi dalle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: deboli locali rovesci sulle zone alpine e pedemontane a partire dalle ore centrali. Generale esaurimento dei fenomeni in serata.

Zero termico: in aumento nel corso della giornata fino a 2700-2800 metri.

Venti: deboli, sulle Alpi meridionali, sull'Appennino da nord-est, in pianura e collina generalmente orientali.