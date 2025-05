Maltempo sul Cuneese: scatta l'allerta gialla per temporali nelle valli e in pianura

CUNEO CRONACA - Il minimo barico sulla Francia tenderà a lambire l’arco alpino nel pomeriggio, attivando un flusso sudoccidentale umido e instabile con peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le precipitazioni - fa sapere Arpa - interesseranno inizialmente il settore sudoccidentale della regione, estendendosi in serata a pianure e settori settentrionali.

Mercoledì mattina il minimo traslerà sul Nord-Ovest italiano, favorendo l’ingresso di aria fresca in quota e innescando rovesci e temporali diffusi fino al tardo pomeriggio.

Seguirà una temporanea rimonta barica che garantirà una pausa delle precipitazioni fino a giovedì pomeriggio, quando è atteso un nuovo aumento dell’instabilità con rovesci e locali temporali su pedemontana e pianure. Venerdì sarà contraddistinto da condizioni di variabilità.

Per i fenomeni previsti e le piogge pregresse il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla sulle zone alpine occidentali, settentrionali e sulle pianure per rovesci forti e temporali. Potranno verificarsi locali allagamenti, cadute alberi, fulminazioni ed isolati fenomeni di versante.

L’allerta gialla per la giornata di martedì 6 maggio riguarda le valli Tanaro, Varaita, Maira, Stura, l’Alta Valle Po, la pianura cuneese e le colline. Mercoledì l’allerta si ridurrà, interessando soltanto la pianura cuneese e le colline.

Mercoledì 7 maggio

Nuvolosità: nuvoloso o molto nuvoloso al mattino sulla regione con nubi più compatte sui settori settentrionali; schiarite più ampie dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: fino al primo pomeriggio piogge e temporali moderati o localmente forti, più diffusi sui settori alpini e pedemontani compresi tra Alpi Cozie e Lepontine, più sparsi sui restanti settori; dal tardo pomeriggio fenomeni meno intensi sulle Alpi e localmente ancora moderati sulle pianure con tendenza all'esaurimento in serata.

Zero termico: in calo già dal mattino sui 2200-2300 m, stazionario nel pomeriggio.

Venti: sulle Alpi da sud in rapida rotazione da nord al pomeriggio, sull'Appennino e sulle pianure di Astigiano e Alessandrino da sud, sulle restanti zone pianeggianti da est; intensità ovunque debole o localmente moderata, soprattutto al mattino.

Altri fenomeni: possibile grandine di piccole dimensioni associata ai temporali.

Giovedì 8 maggio

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso con nubi basse e locali foschie nelle prime ore del mattino sulle zone di pianura; dal pomeriggio nuvolosità irregolare con cumuli in accrescimento dalle zone pedemontane.



Precipitazioni: dalle ore centrali della giornata rovesci e locali temporali sparsi sui settori pedemontani alpini, con fenomeni in transito sulle zone di pianura nel pomeriggio.



Zero termico: in aumento fino a 2400-2500 m, nuovo calo in serata sui 2100 metri a nord e 2400 metri a sud.

Venti: generalmente deboli, dai quadranti meridionali in montagna e da quelli orientali sulle zone pianeggianti, con locali rinforzi in serata sulle pianure settentrionali.

Venerdì 9 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino residue sul settore settentrionale, nel pomeriggio rovesci sparsi più probabili a ridosso dei rilievi.

Zero termico: in aumento sui 2500 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, dai quadranti occidentali sulle Alpi, da est-nordest sui restanti settori.