Maltempo, in provincia di Cuneo ancora un weekend di nuvole e temporali

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti irregolari tra Astigiano ed Alessandrino; copertura nuvolosa in attenuazione dal tardo pomeriggio/sera a partire da ovest.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi in giornata, più diffusi e persistenti a nord del Po; fenomeni localmente forti o molto forti sul settore centro-settentrionale, in generale attenuazione e localmente in esaurimento nel corso della serata.

Zero termico: in lieve aumento sui 4000-4100 metri a nord e 4200-4300 metri a sud. Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sudovest sulle Alpi, in rotazione da ovest dal tardo pomeriggio, da sud sull'Appennino; deboli da nordest in pianura con rinforzi da sud tra Astigiano ed Alessandrino.

Altri fenomeni: possibili grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

Lunedì 8 luglio