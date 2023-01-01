Maltempo in Granda: piogge diffuse e neve in montagna, migliora da giovedì

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Una vasta area depressionaria centrata a nord-ovest delle isole britanniche ed estesa fino al Mediterraneo centrale determina condizioni di tempo diffusamente perturbato sul Piemonte, con precipitazioni generalmente deboli, moderate sul settore sudoccidentale, nevose generalmente oltre i 1000-1200 metri, con valori di quota neve leggermente inferiori sul basso Cuneese.
Un miglioramento è atteso nel corso della mattinata di giovedì, a partire da ovest, con schiarite irregolari nelle ore centrali. Venerdì - fa sapere Arpa Piemonte - un nuovo impulso perturbato interesserà la nostra regione nella prima parte della giornata, con precipitazioni sparse alternate a schiarite irregolari nelle ore centrali, mentre risulterà più soleggiato dal pomeriggio grazie alla rimonta dell'alta pressione dall'Europa sudoccidentale.
Per sabato è attesa una decisa intensificazione dei venti in montagna con possibile foehn esteso fino agli sbocchi vallivi.
Giovedì 4 dicembre
Nuvolosità: al mattino molto nuvoloso o coperto, dal primo pomeriggio locali schiarite sulle pianure centro-occidentali. Possibili riduzioni della visibilità per nubi basse al primo mattino sui settori orientali.
Precipitazioni: fino al primo mattino moderate al confine con la Liguria, altrove deboli. Attenuazione a partire dal Piemonte occidentale dalla tarda mattinata, in successivo generale esaurimento. Neve sui settori alpini sopra ai 1100-1300 metri, localmente fino a 900-1000 metri sul basso Cuneese.
Zero termico: in lieve aumento sui 1500-1600 metri.
Venti: generalmente deboli, con l'eccezione dei rilievi meridionali, dove potranno essere moderati tra la notte e il primo mattino; di direzione variabile sulle Alpi, prevalentemente da nord-est in Appennino, dai quadranti occidentali in pianura.
Venerdì 5 dicembre
Nuvolosità: al mattino nuvoloso sul Piemonte occidentale e molto nuvoloso sul settore orientale. Dalle ore centrali ampie schiarite fino a condizioni poco o parzialmente nuvolose ovunque. Dalla sera foschie e nebbie su pianure.
Precipitazioni: possibili deboli pioviggini sparse sulle pianure e nevischio sulle Alpi occidentali oltre i 1200-1300 m al mattino, assenti al pomeriggio.
Zero termico: in aumento fino a 1800 metri.
Venti: deboli ovunque; nordorientali in montagna, in rotazione da ovest in tarda serata sulle Alpi, dai quadranti settentrionali a quote collinari, variabili altrove.
Sabato 6 dicembre
Nuvolosità: cielo velato con addensamenti portati dal vento sulle creste alpine. Foschie sulle pianure nelle ore più fredde.
Precipitazioni: assenti, con l'eccezione di possibile debole nevischio sulle creste alpine di confine.
Zero termico: in deciso aumento fino ai 2500 metri a sud e 2200 metri a nord. Valori più bassi sulle creste alpine.
Venti: da nord-ovest, in deciso rinforzo fino a valori forti sulle Alpi; inizialmente deboli da sud in rotazione da nord-ovest e intensificazione a moderati in Appennino; deboli variabili altrove, con l'eccezione delle vallate alpine che saranno interessate da locale foehn dal pomeriggio.