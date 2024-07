Malore mentre era in vacanza, muore a 64 anni il sindaco di Morozzo Mauro Fissore

CUNEO CRONACA - Sgomento per la morte, a 64 anni, del sindaco di Morozzo, Mauro Fissore. Sarebbe stato colto da un malore mentre era in vacanza. Fissore era stato rieletto nel 2020 come unico candidato per la carica di primo cittadino del paese della provincia di Cuneo. Si occupava anche del Servizio di Vigilanza del Parco Marguareis.

"Abbiamo appreso con profondo sconforto dell’improvvisa scomparsa dell’amico e collega Mauro Fissore", il commento del presidente della Provincia nonché sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dell’assessore all’ambiente Gabriele Campora. "Professionista stimato e pilastro insostituibile dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, alla luce della sua lunga esperienza amministrativa era un punto di riferimento per il Monregalese e per l’intera provincia di Cuneo. Disponibile e attento alle esigenze e alle istanze del territorio, ha sempre lavorato per promuovere e valorizzare la Riserva naturale di Crava-Morozzo, estesa per una piccola parte anche all’interno dei confini amministrativi della nostra città. Proprio poche settimane fa avevamo inaugurato, in sua presenza, i nuovi capanni di osservazione realizzati all'interno del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Una sincera vicinanza alla famiglia e all’intera comunità morozzese".

"Una persona capace e un amico sincero - ha aggiunto Robaldo - che ho imparato a conoscere durante la mia esperienza amministrativa nell’allora Parco naturale del Marguareis. Un grave perdita per Morozzo e per tutti noi. Un forte abbraccio a tutti i suoi cari". "Difficile trovare le parole in questo momento. Mauro era un amico da anni, un collega naturalista che svolgeva il proprio lavoro con passione, competenza e serietà. Mancheranno il suo sorriso, la sua complicità, la sua straordinaria umanità" ha concluso Erika Chiecchio, consigliera comunale e già assessora all’Ambiente, dipendente dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.

(Foto tratta dal sito del Comune di Morozzo)