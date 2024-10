Mal d'autunno, ma c'è anche chi lo ama: un'ondata di energia potente per i 12 segni

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di novembre 2024 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

Torna l'energia supersonica ma risparmiatevi un po', sono in arrivo molte nuove avventure. E' un periodo provido di incontri piacevoli, inaspettati, soprattutto per chi si decide ad uscire dalla propria zona comfort. Qualcuno con i primi freddi e soprattutto con l'umidità giunta a un tasso esorbitante, tende a restare tra le mura domestiche, non che manchino traffici da fare, anzi, ma qualche uscita in più non può che farvi bene: se ne avvantaggia l'umore, perché sensibili alla bellezza che la natura ci offre, passeggiando in un viale alberato, sarà l'armonia dei colori vibranti che contrastano tra loro, ad alleggerirvi dai pensieri pesanti, a volte persino bellicosi per discussioni accese in famiglia, o al lavoro. L'animo si distende e il movimento giova alla muscolatura, alle giunture, insomma è salutare, fidatevi! Siete pigri? Allora toglietevi di dosso la pigrizia, alzate il naso dal tablet, o dal computer, i nostri carcerieri, perché così rinunciate alle emozioni vere per vivere quelle virtuali! E poi, chissà chi potreste incontrare sotto un romantico viale ammantato di foliage! Va bene ho capito, anche per i meno sognatori è comunque un buon investimento abbandonare il divano, anche nelle notti buie e tempestose potreste sorprendervi per un avvenimento piacevolissimo. Quale? Mi domandate, non ho la sfera di cristallo. Lo scoprirete da voi e comunque garantisco che non sarete delusi, anzi! Siate più presenti: controllate le scadenze e occhio ai dissuasori stradali per evitare la collezione di contravvenzioni.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

L'autunno, con i suoi colori iconici, vi avvolge quella ritrovata gioia di assaporare le piccole cose, siete consapevoli che dipende da voi non farvi prendere dal cattivo umore, magari per qualche malignità gratuita appioppata da chi dovrebbe tacere, quando trova la pagliuzza nei vostri occhi, mentre loro...non posso continuare. Capitemi. E' questo il vostro problema, troppo sensibili, a volte suscettibili, e troppo attenti a cosa pensa di voi la gente, non badate proprio a tutto, lasciate scorrere la vita in modo più leggero. Siamo tutti diversi, per fortuna, pensate che noia, tuttavia quando si eccede cadendo nel cattivo gusto o addirittura nella calunnia, posso capirvi. Ma col passare del tempo, dopo l'accumulo di vagoni con pensieri pesanti, dispiaceri per sgarbi ricevuti, vi rammento un detto che lenisce l'animo in pena: “Chi vuol essere lieti sia del doman non v'è certezza”. Forse ai più giovani non sfiora quel doman non v'è certezza, ma per i più grandicelli, vale la pena farci una riflessione. E allora, cos'altro volete sapere? Si, va bene questo novembre è un buon mese, foriero di successi personali, riconoscimenti, omaggi inaspettati e nuove intriganti amicizie. Dimenticavo vi sorprenderà un moto di riconoscenza da chi non ve lo aspettate.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

A volte vi pervade quel desiderio irrefrenabile di chiudere la porta di casa alle spalle, evaporare, essere latitanti. Non sempre si può fare! E' evidente che avete accumulato diverse situazioni faticose, problemi pratici, burocratici, piccoli disguidi, qualche dolorino fisico qua e là, insomma diverse cose non così gravi, ma che tutte insieme diventano macigni. Che fare? Date priorità alle urgenze e, tra un problema e l'altro, fate una pausa con una cioccolata fumante con abbondante panna. E allora, cosa volete sapere? Sì, sarà un mese ricco di piacevoli sorprese, di incontri eccitanti che sbiadiranno le delusioni e rimargineranno le ferite. Torna la gaiezza. Accogliete il nuovo spogliandovi, come gli alberi d'autunno, di cattivi pensieri, rafforzate le radici per poi rifiorire.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Un po' di inquietudine vi prende se vedete che i progetti sul lavoro, ma soprattutto nell'ambito familiare vanno sgretolandosi. Forse ci sono state incomprensioni, o avete sopravvalutato chi vi affiancava, o semplicemente non era giusta la scelta del periodo. Capita di sbagliare i tempi, le persone, ma a tutto c'è rimedio. Non fantasticate troppo, il rimedio è allontanare i pensieri pesanti, il metodo sicuro è non chiudersi a riccio, rischiate di perdere le vostre amicizie, i musi lunghi non piacciono a nessuno, piuttosto confidatevi con chi vi è più vicino, e vi convincerete che non tutto è perso. Con questa convinzione risorgerete, non vi manca la creatività e neppure la capacità di sbrigarvela da soli. Sdrammatizzate, sarà un mese ricco di ottime iniziative e sorprese piacevoli. Basta con l'ansia, la malinconia, una uscita serale in più, un po' di svago, del buon cibo e una compagnia piacevole, vi alleggeriranno l'animo.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

Si intravede uno sblocco in molte situazioni: dalle più complicate, alle più imprevedibili, insomma una rivoluzione che vi appassionerà. La fatica e l'apprensione, anche se non lo date a vedere, vi snervano, perdete la serenità e l'obiettività nel confrontarvi con le persone. E' il momento di dare una svolta, prendetevi un po' di tempo per riflettere sulle scelte da fare, nel campo lavoro, ma soprattutto nell'ambito familiare, forse siete stati un po' assenti. Ricordatevi anche di vivere, d'accordo che per voi il successo personale è importante più di ogni cosa, siete ambiziosi, determinati, grandi lavoratori, ma vi accorgerete che una volta raggiunto, avrete perso l'occasione di fare esperienze interessanti e costruttive che aprono la mente e sollevano lo spirito. E' un arricchimento, un'escursione nel campo umanistico, dunque, lasciatevi uno spazio per incontrare persone interessanti per dialogare e scambiare opinioni e pensieri: fuori dell'ambito lavorativo, c'è un altro mondo molto interessante. Date retta ad un amico che vi sprona a fare qualche uscita in più la sera, per puro svago, gustando del buon cibo in compagnia, chiacchierando del più e del meno. Uscite, ogni tanto, dall'ingranaggio affrontate la vita con più colore, alleggerendola dai pensieri pesanti.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

E' un momento carico di energia, nel lavoro c'è ripresa, avanzamento, per alcuni anche un cambiamento di settore. Nella piena fase organizzativa e di messa a punto, siete molto impegnati, forse state esagerando un po' nell'impegno. E' vero siete precisi, puntigliosi, affidabili e generosi, ma ora siate generosi anche con voi stessi, rallentate il ritmo, rischiate di fondervi come le bronzine di un motore troppo sollecitato. Siete abili programmatori, comunque date spazio anche alla creatività, non soffocate la parte artistica. Tra voi ci sono artisti dormienti, concedetevi qualche esperimento, accostatevi al mondo dell'arte, non necessariamente deve diventare un lavoro, ma vi regala emozioni e incontri che altrimenti non avreste. Per esempio nel mondo dello spettacolo vi sono discipline molto intriganti che appassionano. E' un mezzo per liberare la mente da carichi pesanti e vedere la vita sotto una luce diversa, una sorta di arcobaleno prodigo di nuove sensazioni molto arricchenti. Non sarebbe la prima volta che, un incontro casuale nell'ambito dello spettacolo, dia una svolta decisiva all'esistenza. Chi non smette di sognare può trasformare una difficoltà in opportunità.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

C'è una sorta di insoddisfazione motivata dalla consapevolezza che potreste fare di più. La mente è affollata di pensieri, c'è un fermento incessante, con un via vai di pensieri altalenanti, passando dall'entusiasmo per un progetto, alla demotivazione per un fallimento che non dipende da voi. Magari è il caso di un colloquio per un lavoro che non ha avuto l'esito sperato, ma non sono le vostre capacità ad essere messe in dubbio, è questione di esigenze diverse da chi sta cercando personale. Non demordete, continuate con costanza a proporvi, prima o poi salirete sul treno dei vostri desideri. Nel frattempo fate esperienze, uscite incontrate persone, scrollatevi di dosso quella sensazione di impotenza. Piuttosto lasciate fluire la vostra creatività, non soffocatela, potrebbe fornire una soluzione impensabile. Le opportunità della vita sono molte, spesso non sappiamo coglierle o perché ci sfuggono, o perché abbiamo smesso di sognare. I desideri a volte si avverano quando si persegue il sogno e mettendoci continuamente in gioco, a volte provare non comporta rischi e, chissà, potrebbe essere la volta buona. Animo!

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre

Spira un tiepido vento di conferme, di distensione sia nel lavoro che nell'ambito familiare. Chi è in attività non demorde e di fronte alle difficoltà, soprattutto quelle di origine burocratico che appesantiscono la fluidità della produzione, o della vendita, dipende, ebbene, costui non si ferma alla prima difficoltà, approfondisce la situazione e riesce a sbrogliare i nodi, figli dell'incompetenza degli addetti ai lavori, o peggio dalla loro svogliatezza nel svolgere i propri compiti. E, in questo caso, chi ha sbagliato non la passerà liscia, un po' di ordine ci vuole, certo che ottenerlo richiede costanza e soprattutto competenza anche in materie giuridiche. Un rinnovato ottimismo predispone a fare cambiamenti, anche nella vita privata, magari qualcuno riflette sull'andamento della sua esistenza, che lo incoraggia a incontrare persone nuove, stimolato dalla curiosità e dal desiderio di fare nuove esperienze. Tutto può essere nella vita, per esempio, interessarsi di discipline che non hanno mai suscitato interesse. Per chi ha lavorato sodo, finalmente un po' di giustizia, arrivano riconoscimenti e gratifiche insospettate. La vita continua a sorprenderci, quindi non scoraggiatevi, e allontanate dubbi e pensieri pesanti che a volte vi sorprendono.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

Torna poco alla volta l'equilibrio, l'energia giusta ben spesa, senza eccedere in azioni avventate, ma nemmeno quella che scema per delusione. Diciamolo, tra voi c'è chi addirittura è avvolto in uno stato di grazia, si intravedono i risultati di progetti studiati e messi a punto che finalmente si realizzano, grazie a uno sblocco burocratico, o a un fallito tentativo di un concorrente che voleva ostacolarvi, spesso i momenti di difficoltà non dipendono da noi. Sarà la volta buona che la fortuna gira dalla vostra parte, approfittate per sfruttare al meglio la situazione favorevole. Tuttavia, alleggerite la pressione staccando la mente dal lavoro, o dai problemi familiari, si risolveranno tutti poco a poco. Purtroppo si verificano situazioni delicate per eventi esterni che inquinano la serenità e l'armonia famigliare. Piuttosto mantenete la calma, non è con gesti avventati o discussioni accese che si risolvono i problemi. La posizione lavorativa è in netto miglioramento per tutti, in qualsiasi settore. Non dimenticate lo svago e le discipline sportive.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

L'aria è un po' pesante, siete insoddisfatti per l'andazzo generale, non tutto gira come vorreste. State iniziando un nuovo lavoro, magari in proprio? Non fatevi prendere dall'ansia per qualche grattacapo, è normale incontrare qualche difficoltà, comunque tutto si risolve con un po' di pazienza. Logico, comprensibile siate un po' suscettibili, causa la stanchezza accumulata negli anni passati, a dura prova con la lotta per affermarvi, o perlomeno per ottenere lavori dignitosi. Coraggio, manca poco alla stabilizzazione. Non cogliete le provocazioni di chi vuole nuocervi, mantenete l'atteggiamento di indifferenza, e tutto cadrà nel nulla. Capita con colleghi di lavoro che, provano a mettervi in cattiva luce con il direttivo, li disturba la vostra serietà e affidabilità e, invece di collaborare, si lasciano prendere dal male più antico del mondo, l'invidia. Malgrado alcune contrarietà state tessendo una base solida per realizzare i vostri sogni, anche quelli messi da parte. Tenete gli animi saldi e sarete ripagati con gli interessi!

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

Si sta stabilizzando un periodo di tranquillità, vi siete impegnati molto facendo fronte a tante difficoltà, ora riprendete in mano il timone verso una rotta sicura, siete esperti capitani anche in navigazione a tratti tempestosa. Le intuizioni che parevano un po' visionarie si stanno concretizzando, grazie a proposte e progetti allettanti da portare a compimento in collaborazione con soci o colleghi. Abbandonate l'idea che chi fa da sé fa per tre, ora è basilare per il successo agire unendo le forze mentali e quelle finanziarie. E' un percorso un po' agitato, non vi concedete tregua, serve riposo e una buona alimentazione, per chi fa una vita disordinata, alla lunga subentra nervosismo e mancanza di lucidità. Dovete mantenere la rotta, quindi datevi delle regole. L'inventiva non vi manca, non parlate dei vostri progetti a chi credete amico, fingono per rubarvi le idee e realizzarle prima di voi. Siete astuti, ma a volte ingenui, vi fidate troppo degli altri.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

L'aria che tira è di ottimismo accompagnato da realizzazioni di progetti già ben avviati, e in fase di continuo miglioramento. Rispetto al passato è la grinta che fa la differenza, vi state avvantaggiando con la vostra intuizione inserendovi in settori lavorativi ancora inesplorati, che senza spropositati investimenti, daranno frutti importanti. Non ascoltate chi è prodigo di consigli, non è in grado di giudicare la bontà dei vostri progetti, o peggio, vuole dissuadervi per invidia dei vostri successi. Fuori c'è tanta brava gente, ma ce n'è altrettanta poco affidabile: affilatevi le unghie, saranno utili per difendervi. Non fermatevi, non lasciatevi prendere da dubbi, mantenete la vostra strada, non è escluso che a tratti vi prenda l'ansia, se mai, confidatevi con un amico fidato, vi confermerà che siete visionari, ma le vostre intuizioni sono giuste e vale la pena consolidarle, anche se in qualche momento mancano le energie e i problemi paiono insormontabili. Non è così, perseverate. Certo l'alternanza tra entusiasmo e scoramento è snervante, ma fa parte del vostro temperamento. Coraggio, non demordete.

Fiorella Avalle Nemolis