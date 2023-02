"Luoghi del cuore" Fai, Lagnasco solo 17esima con i Castelli dei Marchesi Tapparelli

CUNEO CRONACA - Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo hanno annunciato i risultati finali dell'undicesima edizione del censimento nazionale del patrimonio culturale e paesaggistico italiano "I luoghi del cuore".

I Castelli dei Marchesi Tapparelli d'Azeglio di Lagnasco erano l'unico "luogo del cuore" candidato in provincia di Cuneo. Con 13.011 voti, hanno ottenuto la 17esima posizione in classifica, senza riuscire però a entrare tra i primi dieci. Risulta comunque uno dei luoghi più votati in Piemonte (6° posto).

I Castelli dei Marchesi Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco si presentano come un complesso castellato che ingloba tre diversi edifici nati sul finire dell’XI secolo e sviluppatisi fino al XVIII. Sorgono immersi in un comprensorio frutticolo ubicato all’estremo ovest della pianura padana, all’ombra, quasi avvolti, dall’arco alpino, il Monviso su tutti.

Solo una piccola parte dell’immobile è stato artisticamente recuperato e le superfici ancora da “riscoprire” sono almeno il 70% dei circa 5.000 metri quadrati affrescati, dalle cantine al piano nobile.

Dal 2010 è di proprietà comunale; nel 2020, in mancanza di un piano di prevenzione incendi adeguato alle recenti normative, il percorso museale è stato chiuso al pubblico, in attesa di reperire le risorse necessarie per i necessari adeguamenti.

I primi 3 classificati - in testa la Chiesetta di San Pietro dei Samari nel parco di Gallipoli (Lecce), seguita dal Museo dei Misteri di Campobasso e dalla Chiesa di San Giacomo della Vittoria, Alessandria - riceveranno un contributo rispettivamente di 50.000, 40.000 e 30.000 euro.