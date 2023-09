Luoghi da osservare dall'alto e conoscere nella "Giornata del panorama" del Fai al castello della Manta

CUNEO CRONACA - Nel 2023 giunge alla decima edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità: rappresentano il risultato di un’opera ingegnosa realizzata dalle generazioni del passato e lasciata in eredità a quelle future, oltre a identificare, nella visione del FAI, quell’intreccio virtuoso e indissolubile tra Natura e Cultura.

L’edizione di quest’anno è in programma per domenica 10 settembre e coinvolgerà dodici Beni del FAI in dieci regioni, da nord a sud della Penisola - Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN), Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Castello della Manta a Manta (CN), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO), Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) e Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento - a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI. Un’occasione per sostare nel contesto di luoghi unici, “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare lo sguardo e apprezzare con più consapevolezza la bellezza del paesaggio che ci circonda.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, tra passeggiate panoramiche nelle cornici storiche e naturalistiche dei Beni, visite guidate tematiche accompagnati da guide specializzate, laboratori creativi, esperienze didattiche interattive, rassegne musicali, trekking al tramonto, escursioni nella vegetazione, esplorazioni marine e tanto altro ancora. Protagonista assoluto di tutte le iniziative e le attività proposte è il patrimonio ambientale e paesaggistico che caratterizza e circonda questi luoghi: mari, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e fauna. Una vera e propria esperienza immersiva in tredici affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere osservati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti per i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Programma completo e informazioni su orari, costi e prenotazioni sul sito: www.giornatadelpanorama.it. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Al Castello della Manta a Manta, fortezza medievale dal fascino severo che si staglia sullo sfondo del Monviso, in programma visite guidate con affacci dal rivellino e dal giardino delle palme per osservare il panorama circostante, con partenza alle ore 10.45, 12, 14.30, 15.45 e 17. Alle ore 10.30 e 15.30, speciale visita per famiglie tra Castello e bosco. E ancora, Vie di Natura e Cultura proporrà alle ore 10 percorsi di trekking - della durata di tre ore - e passeggiate pomeridiane alle ore 14, 15 e 16 per osservare il paesaggio intorno al maniero, parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del territorio, ma anche ambiente di vita quotidiana. Inoltre, in collaborazione con il Parco del Monviso, per l’intera giornata, esposizione e vendita di prodotti enogastronomici tipici del territorio e, al termine di ogni visita guidata, presentazione degli Eco-attori della Riserva Transfrontaliera del Monviso Mab Unesco, imprese e aziende che s’impegnano volontariamente a rispettare i valori dello sviluppo sostenibile attraverso un percorso di miglioramento continuo, che li qualifica come veri e propri “ambasciatori” delle terre del Monviso.

E ancora, possibilità di consumare un gustoso picnic nel parco del Castello (cestino da prenotare inviando un’email a faimanta@fondoambiente.it, a seguito della prenotazione online dei biglietti di ingresso all’evento) o un aperitivo nel giardino delle Palme. Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta. Biglietti di ingresso con visita guidata al Castello: Intero 15€; Abbonamento Musei Torino e Valle d’Aosta 10,50€; Studente (19-25 anni) e Bambino (6-18 anni) 8€; Iscritto FAI, Residente Comune di Manta, Persone con disabilità e accompagnatore e altre convenzioni 4€; Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito; Pacchetto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 38€. Costo cestino picnic (da prenotare): 18€. L’aperitivo è acquistabile in loco, scegliendo tra varie proposte. Per informazioni: www.castellodellamanta.it; Castello della Manta, via De Rege Thesauro 5 – Manta (CN), tel. 0175/87822, email faimanta@fondoambiente.it.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa, e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

(Foto Roberto Morelli)